ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Âè£±ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¡Á°Æü¤«¤é£´ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤é¤º¡¡ÆñÅ¨Áê¼ê¤Ëº£µ¨½é¤Î£³»î¹çÏ¢È¯¤Ê¤ë¤«
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê£³£°Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²óÀèÆ¬¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡££²µå¤Ç´ÊÃ±¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢£³µåÌÜ¤Î³°³Ñ¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤«¤é£´ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀèÈ¯¤ÏÂ®µåÇÉº¸ÏÓ¡¢£Ê¡¦¥ë¥µ¥ë¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡£¥Õ·³°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£µ¾¡¤òµó¤²¤¿ÆñÅ¨¤À¡£ÂçÃ«¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»£±£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£±³ä£¶Ê¬£·ÎÒ¡¢£¶»°¿¶¤À¤¬¡¢£²°ÂÂÇ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ë¥µ¥ë¥É¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïºòµ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Ë°ÊÍè¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Æü£²£¹Æü¡ÊÆ±£³£°Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Çº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î£²ÀïÏ¢È¯¡££³²ó£±»à¤Ç¥¦¥£¡¼¥é¡¼¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Íã¤ÎÅ¨·³¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¼«¿È¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇÄ¹µÏ¿¤ò¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤¹£¶Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë£±£°¹æ¥½¥í¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¾¾°æ½¨´î¤Ë¼¡¤¤¤Ç»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£·£°£°ÂÇÅÀ¤Ë¤âÅþÃ£¤¹¤ëÀáÌÜ¤Î°ìËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢£¸²ó¤Ë¤âÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨£´ÅÙÌÜ¤ÇºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£³°ÂÂÇ¡£¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢Ä¹ÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÀ°Õ¤Î£¶·î¤òÁ°¤ËÎÌ»ºÂÖÀª¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£