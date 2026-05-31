ÂæÉ÷6¹æ¡¢Åì¡½À¾ÆüËÜ¤â·Ù²ü¡¡²Æì¡¦±âÈþ¤ÇË½É÷¹âÇÈ
¡¡ÂæÉ÷6¹æ¤Ï31Æü¡¢²Æì¤ÎÆî¤òËÌ´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¡¢6·î1¡Á2Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆË½É÷°è¤òÈ¼¤¤¡¢¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ç²Æì¤ä±âÈþ¤ËÀÜ¶á¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ÊÏ©¤òÅì´ó¤ê¤ËÊÑ¤¨¡¢3Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢²Æì¤È±âÈþ¤Ç¤ÏË½É÷¤ä¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¹âÇÈ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤äË½É÷¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1¡Á2Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë¤Ï²Æì35¥á¡¼¥È¥ë¡Ê50¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢±âÈþ30¥á¡¼¥È¥ë¡Ê45¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£ÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï²Æì10¥á¡¼¥È¥ë¡¢±âÈþ9¥á¡¼¥È¥ë¡£
¡¡1Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´ÖÍ½ÁÛ±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç²Æì80¥ß¥ê¡¢2Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ï²Æì¤È±âÈþ¤Ç¤¤¤º¤ì¤â300¥ß¥ê¡£
¡¡ÂæÉ÷6¹æ¤Ï31Æü¸áÁ°9»þ¸½ºß¡¢²Æì¤ÎÆî¤ò»þÂ®15¥¥í¤ÇËÌËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï980¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¤ÇºÇÂçÉ÷Â®30¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®45¥á¡¼¥È¥ë¡£Ãæ¿´¤«¤éÈ¾·Â110¥¥í°ÊÆâ¤¬É÷Â®25¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£