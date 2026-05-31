¿ù±ºÍªÂÀ¤Ï42°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Ø¡¡¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬V²¦¼ê
¡ãUNC¥Ø¥ë¥¹Áª¼ê¸¢¡¡3ÆüÌÜ¡þ30Æü¡þ¥í¡¼¥ê¡¼CC¡Ê¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡Ë¡þ7133¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡äÊÆ¹ñÃË»Ò²¼Éô¥³¡¼¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐÀîÎË¤ÎÆÈÆÃ¤¹¤®¤ëÎý½¬Ë¡¡ÈÃÝ¤Ü¤¦¤ÁÇ¿¶¤ê¡É
¿ù±ºÍªÂÀ¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦4¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö71¡×¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ç°Ì¤ò53°Ì¥¿¥¤¤«¤é42°Ì¥¿¥¤¤Ë¾å¤²¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë12¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë6ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ë¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÀÐÀîÎË¤Ï2ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5900Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï18Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2860Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÊÆÃË»Ò²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¡¡3ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¿ù±ºÍªÂÀ¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
ÀÐÀîÎË¤Î¸½ºßÃÏ¤Ï¡©¡¡ÊÆÃË»Ò²¼Éô¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°
´ä°æ»ÐËå¤¬¾å°Ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¾å°Ì¡¡ÊÆÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐÀîÎË¤ÎÆÈÆÃ¤¹¤®¤ëÎý½¬Ë¡¡ÈÃÝ¤Ü¤¦¤ÁÇ¿¶¤ê¡É
¿ù±ºÍªÂÀ¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦4¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö71¡×¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ç°Ì¤ò53°Ì¥¿¥¤¤«¤é42°Ì¥¿¥¤¤Ë¾å¤²¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë12¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë6ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ë¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÀÐÀîÎË¤Ï2ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5900Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï18Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2860Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÊÆÃË»Ò²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¡¡3ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¿ù±ºÍªÂÀ¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
ÀÐÀîÎË¤Î¸½ºßÃÏ¤Ï¡©¡¡ÊÆÃË»Ò²¼Éô¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°
´ä°æ»ÐËå¤¬¾å°Ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¾å°Ì¡¡ÊÆÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É