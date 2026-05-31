93ºÐÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤Î¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ï¤Í63ºÐÃËÀ»àË´¡¡ÌÈµö¹¹¿·»þ¤Î¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½¸¡ºº¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤·
°ñ¾ë¸©°¤¸«Ä®¤Ç¡¢93ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ï¤Í¤Æ¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
30Æü¸áÁ°¡¢°¤¸«Ä®¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢93ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢63ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤«¤é¼«Âð¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤¬¡¢Ä¾¶á¤ÎÌÈµö¹¹¿·»þ¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£