Ãæ¹ñ¤ÈEU¡¢ËÇ°×¡¦Åê»ñ¶¨µÄÏÈÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¸¡Æ¤
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ5·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï30Æü¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢Ãæ¹ñ¡¦EU´Ö¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÐÊý¤ÏËÇ°×¡¦Åê»ñ¶¨µÄ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¡¢´ØÏ¢¤ÎÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÂÐÃæ´Ø·¸¤ò½ä¤ëEU¤Î¶¨µÄ¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÈEU¤ÏÊ¿Åù¤Ç¸ß·Ã¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤Îµ¬Â§¤ò½ç¼é¤·¡¢¼«Í³ËÇ°×¤È¸øÊ¿¤Ê¶¥Áè¤ò·ø»ý¤·¡¢ÊÝ¸î¼çµÁ¤ÈÃ±ÆÈ¼çµÁ¤ËÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤òEU¤Ë´õË¾¤¹¤ë¡£
¡¡¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏEU¤¬Ãæ¹ñ¤È¸ß¤¤¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢ÁÐÊý¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò¶¦¤Ë¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¡¢ÂÐÏÃ¤È¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤äËà»¤¤òÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤·¡¢Ãæ²¤·ÐºÑ¡¦ËÇ°×´Ø·¸¤Î°ÂÄêÅª¤«¤Ä·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ë¡£EU¤¬°ìÊýÅª¤Ë¿·¤¿¤ÊËÇ°×¼êÃÊ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢º¹ÊÌÅªÀ©¸Â¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÃÇ¸ÇÂÐ¹³¤·¡¢¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤¿¤áÍ¸ú¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¡£