¡ÖÉ×ÉØÃçÎÉ¤·¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡õ¸µ½÷Í¥Èþ¿ÍºÊ¡¦Î¤¼Ó¤µ¤ó¤¬¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÉ×ºÊ¤È¤ÎÁÖ¤ä¤«4¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡¼«Ì±ÅÞ¸µ´´»öÄ¹¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¡Ê69¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ½÷Í¥¤ÎºÊ¡¦Î¤¼Ó¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ÎMCÉ×ºÊ¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¸»á¤ÏÁ°Æü30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤ËºÊ¤ÎÎ¤¼Ó¤µ¤ó¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡ÍÕ»³¤Î³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿MC¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡¢¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¼«¿È¤ÈÎ¤¼Ó¤µ¤ó¤¬Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉ×ÉØÃçÎÉ¤·¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀÐ¸¶¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¡¢¿ä¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£