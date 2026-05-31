Î³Âç¤¤¯³ú¤à¤Û¤É»Ý¤ß¤¬Áý¤¹°ñ¾ëÊÆ¡ª £Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ëÆÃ£Á³ÍÆÀµÇ°ÆÃ²Á¥»¡¼¥ë¡×
µ»ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎáÏÂ7Ç¯»ºÊÆ¿©Ì£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡ÖÆÃAÉ¾²Á¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ñ¾ë¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÆ¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡×¤Î¼õ¾ÞµÇ°¥»¡¼¥ë³«ºÅÃæJA¥¿¥¦¥ó¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹¾ì¡×¤Ç¤Õ¤¯¤Þ¤ë5kgµ¬³Ê¤¬ºÇÂç300±ß°ú¤¡¢6·î25Æü¤Þ¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥·¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç600Ì¾¤Ë¥í¡¼¥º¥Ý¡¼¥¯¡¦¤Õ¤¯¤Þ¤ë¿·ÊÆ¡¦¤À¤ë¤ÞÇ¼Æ¦µÍ¹ç¤»¤¬Â£¤é¤ì¤ë
ÆüËÜ¹òÊª¸¡Äê¶¨²ñ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÎáÏÂ7Ç¯»ºÊÆ¤Î¿©Ì£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡ÖÆÃAÉ¾²Á¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ñ¾ë¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÆ¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡×¤Î¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¡¢£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ºÃÏÄ¾Á÷ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤ÇÆÃ²Á¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤Î¤Õ¤¯¤Þ¤ë5kgµ¬³Ê¤¬ºÇÂç300±ß°ú¤¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¡¢2026Ç¯6·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ëÆÃ£Á³ÍÆÀµÇ°ÆÃ²Á¥»¡¼¥ë¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î25Æü¡Ê·î¡Ë¡Á6·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¤Õ¤¯¤Þ¤ë5kgµ¬³Ê³ä°ú³Û¡§ºÇÂç300±ß°ú¤ÈÎÇä¾ì½ê¡§£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹¾ì¡×
¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡×¤ÏÎ³¤¬Âç¤¤¯³ú¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¿©´¶¤È¡¢ÒòÓð¤¹¤ë¤Û¤É¤ËËÄ¤é¤àË¤«¤Ê»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î°ñ¾ë¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÆ¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯»ºÊÆ¤Î¿©Ì£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡ÖÆÃAÉ¾²Á¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹¾ì¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤Î5kgµ¬³Ê¾¦ÉÊ¤òºÇÂç300±ß°ú¤¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¡¼¥ë¤Ï2026Ç¯5·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é6·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ë¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÍ½Äê¤è¤êÁá¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ñ¾ë¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÆ¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡×¤ÎÆÃÄ§
¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡×¤Ï°ñ¾ë¸©¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¼ï¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤ÊÎ³¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿³ú¤ß±þ¤¨¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
³ú¤à¤¿¤Ó¤Ë»Ý¤ß¤È´Å¤ß¤¬¸ýÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¿©Ì£¤ÎË¤«¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹òÊª¸¡Äê¶¨²ñ¤ÎÎáÏÂ7Ç¯»ºÊÆ¿©Ì£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡ÖÆÃA¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
»ºÃÏÄ¾Á÷¤Î¤¿¤á¡¢¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÁ¯ÅÙ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¯¤Þ¤ëÆÃ£Á³ÍÆÀµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
Á´ÇÀ°ñ¾ë¸©ËÜÉô¤Ç¤Ï¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ëÆÃ£Á³ÍÆÀµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¯¤Þ¤ë5kgµ¬³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥·¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×600Ì¾¤Ë°ñ¾ë¸©»º¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ¤Ï°ñ¾ë¸©»ºÌÃÊÁÆÚ¡Ö¥í¡¼¥º¥Ý¡¼¥¯¡×¤Î²Ã¹©ÉÊ¡¢¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡×¤Î¿·ÊÆ¡¢¤À¤ë¤ÞÇ¼Æ¦µÍ¹ç¤»¾¦ÉÊ¤Î3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï2026Ç¯5·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é7·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡ÊÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú¡Ë¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ê±þÊçÊýË¡¤ÏÁ´ÇÀ°ñ¾ë¸©ËÜÉô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯»º¤Ç¡ÖÆÃAÉ¾²Á¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡×5kgµ¬³Ê¤¬ºÇÂç300±ß°ú¤¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢°ñ¾ë¸©»ºÌÃÊÁÆÚ¡Ö¥í¡¼¥º¥Ý¡¼¥¯¡×¤Î²Ã¹©ÉÊ¤ä¤À¤ë¤ÞÇ¼Æ¦µÍ¹ç¤»¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â7·î31Æü¤Þ¤ÇÊÂÁö¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î³¤ÎÂç¤¤µ¤È³ú¤ß±þ¤¨¤ò³è¤«¤·¤¿¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¿©Âî¤Ç¤Õ¤¯¤Þ¤ë¤Î¿©Ì£¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ëÆÃ£Á³ÍÆÀµÇ°ÆÃ²Á¥»¡¼¥ë¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡×¤Î¡ÖÆÃAÉ¾²Á¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
A. ÆüËÜ¹òÊª¸¡Äê¶¨²ñ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¿©Ì£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¤Ç¡¢³°´Ñ¡¦¹á¤ê¡¦Ì£¡¦Ç´¤ê¡¦¹Å¤µ¡¦Áí¹çÉ¾²Á¤Ê¤É¤ò¿³ºº°÷¤¬É¾²Á¤·¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯»º¤Î¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡×¤¬¤³¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Î±þÊç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¤Õ¤¯¤Þ¤ë5kgµ¬³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥·¡¼¥ë¤ò½¸¤á¡¢Á´ÇÀ°ñ¾ë¸©ËÜÉô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÊýË¡¤Ç±þÊç¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊçÄùÀÚ¤Ï2026Ç¯7·î31Æü¡ÊÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ÆÃ²Á¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¤Õ¤¯¤Þ¤ë¤Ç¤¹¤«¡©
A. ÆÃ²Á¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¤Õ¤¯¤Þ¤ë5kgµ¬³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post Î³Âç¤¤¯³ú¤à¤Û¤É»Ý¤ß¤¬Áý¤¹°ñ¾ëÊÆ¡ª £Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Ö¤Õ¤¯¤Þ¤ëÆÃ£Á³ÍÆÀµÇ°ÆÃ²Á¥»¡¼¥ë¡× appeared first on Dtimes.