Çä¾å8³ä¸º¤ÇÉÎ»à¤ÎÄ®¹©¾ì¤¬Ž¢Íñ¤È¤Ž£¤Ç2²¯5000Ëü±ß¡Ä¼Ò°÷È¾¸º¤ËÂÑ¤¨¤Æºî¤Ã¤¿"ºÊ¤Î¤¿¤á"¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢Ä´Íý´ï¶ñ
¢£Çä¾å¤Î8³ä¤ò¼º¤Ã¤Æ¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿
2008Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¤Ë¤¢¤ëÄ®¹©¾ì¡Ö¥È¥ÍÀ½ºî½ê¡×¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
Çä¾å¤Î8³ä¤òÀê¤á¤ë¼çÍ×¼è°úÀè¤¬À½Â¤µòÅÀ¤òÃæ¹ñ¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥ÍÀ½ºî½ê¤Ï¡¢¸½¼ÒÄ¹¡¦Íøº¬(¤È¤Í)ÄÌ(¤È¤ª¤ë)¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëÀèÂå¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢ÀºÌ©ÈÄ¶â¤ä¶âÂ°¥×¥ì¥¹²Ã¹©¤ò¼ç¤Ë¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥¢ÉôÉÊ¤ä¿·´´ÀþÆâ¤Î¶â¶ñ¡¢ATM¤ÎÀºÌ©µ¡¹½ÉôÉÊ¤Ê¤É¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¤Ï30¿Í¤¤¤¿½¾¶È°÷¤òÈ¾Ê¬¤Î15¿Í¤Ë¸º¤é¤·¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿2³ä¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÒÄ¹¤òÃæ¿´¤Ë¼Ò¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÅö»þ¤Ï¼Ò°÷¤ò¥ê¥¹¥È¥é¤·¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍøº¬¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¤³¤Î»þ¤Î¤³¤È¤òºÊ¤ÎÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ×¤Ï¶òÃÔ¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Àì¶È¼çÉØ¤Ç¤¢¤ëÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤¬ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¿©»ö¤ä·ò¹¯ÌÌ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¼«Âð¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·Ð±Ä¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¼«¤é¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢Íøº¬¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¡×¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È·Ð±Ä¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¡¢¼è°úÀè¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÇä¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ê¤È¡¢É¬»à¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¢£»îºîÉÊ1¹æ¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ÎËÀ¤À¤Ã¤¿
ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä»Å»ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿2017Ç¯¡¢Íøº¬¤µ¤ó¤ÏÎÃ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÍñ¤ò¶Ñ°ì¤Ë¤¦¤Þ¤¯º®¤¼¤é¤ì¤ëÄ´Íý´ï¶ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¡£
ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Íñ¤ÎÇò¿È¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¡£¥É¥í¥Ã¤È¤·¤¿Çò¿È¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Íñ¤òÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä´Íý¤ÎºÝ¤Ï¡¢ºÚÈ¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²«¿È¤ÈÇò¿È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«°ìÂÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¼ê¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ä¹Ç¯¡¢ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤ÏÍñ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢Íøº¬¤µ¤ó¤ÏºÊ¤Î¤¿¤á¡¢ÁáÂ®¤³¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
»îºîÉÊ1¹æ¤ÏÍñ¤Ï¤È¤±¤¿¤¬¡¢²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ÎÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤ËÀ¤ÇÌµ¿è¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç»îºîÉÊ2¹æ¤È¤·¤Æ¡¢Íøº¬¤µ¤ó¤Ï»ý¤Á¼ê¤ËÇ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ý¤Ä¤È¼ê¤¬ÄË¤¤¡×¤ÈNG¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»îºîÉÊ3¹æ¤Ï¡¢¼ê¤¬ÄË¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¥Õ¥Á¤ÎÉôÊ¬¤ò´Ý¤¯ºï¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢Íñ¤ò¤È¤¯¤¿¤á¤ÎÀþ¤òÀèÃ¼¤Ë3ËÜÈ÷¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¤«¤º®¤¼¤ë¸úÎ¨¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃ»¤¹¤®¤ÆÍñ±Õ¤¬»Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤òÄ¹¤¯¤·¡¢Î©ÂÎ´¶¤ò»ý¤¿¤»¤¿»îºîÉÊ4¹æ¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö»ý¤Á¼ê¤Î·ê¤¬ÊÑ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ºÆ¤Ó½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ü¤ß¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤ÊÄ´À°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£ºÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÉ×¤Îµ»½Ñ¤Î½¸ÂçÀ®
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤¤³¤³¤Á¡×¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î»îºîÉÊ¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤Î½©¤Ë´°À®¡£
¤¿¤À¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ÎËÀ¤À¤Ã¤¿1¹æ¤«¤é³ÊÃÊ¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿5¹æ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ºÙ¤«¤Ê¹©É×¤¬³Æ½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¡£²¹¤«¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿·Á¡¢»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÅÎÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡¢ËÜÂÎ¤¬ÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊ¿ÃÖ¤¤·¤Æ¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î½ÐÍè¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿Íøº¬¤µ¤ó¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¾¦ÉÊ²½¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¤¬´íµ¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡ÖÉ×¤¬¡Ø¤¤¤Ä¤«¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈ¯°Æ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¡ÖÍñ¤ò¶Ñ°ì¤Ëº®¤¼¤é¤ì¤ëÄ´Íý´ï¶ñ¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤È¡¢Íøº¬¤µ¤ó¤Î¡Ö¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬Æ±»þ¤Ë³ð¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÃ»Ò¤µ¤ó¤ÏÈù¾Ð¤à¡£
¢£ÎÌ»º¤ÎÃÊ³¬¤ÇÇËÂ»ÉÊ¤¬ÂçÎÌ¤ËÈ¯À¸
¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤ë·Ð±Ä¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¡¢Íøº¬¤µ¤ó¤¬»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤È¤¤³¤³¤Á¡×¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿ÍÌ®¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÃÓÂÞ¡¦ÅìÉðÉ´²ßÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¿¦¿ÍÅ¸¡×¤Ë½ÐÉÊ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ë½ÐÉÊ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¿ôËÜÃ±°Ì¤Ç¤·¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤È¤¤³¤³¤Á¡×¤òÎÌ»º¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÎÌ»º¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÂç¤¤¯¾¡¼ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÇËÂ»ÉÊ¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤ÆÉÊ¼Á¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ÏËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î»þ¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÍøº¬¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤¤¤¶»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿¦¿ÍÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÍÑÅÓ¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÊõÀÐ¤äË¹»Ò¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢Ææ¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¡¦¤È¤¤³¤³¤Á¤Ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¥È¥ÍÀ½ºî½ê¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÜµÒ¤ËÅö¤¿¤ë¼ÒÄ¹¤ÎÍøº¬¤µ¤ó¡¢Â©»Ò¤ÇÀìÌ³¤ÎÍ´¼ù¤µ¤ó¤ÏÈÎÇä·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂçÊÑ¤Ê¸ý²¼¼ê¤Ê¤Î¤À¡£Íè¾ì¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ç¡Ö¼ÒÄ¹¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¤¨¡¼¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤Í¤¨¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¤é¡×¤ÈµÇ°»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËÍè¾ì¤·¤¿ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ×¤ÈÂ©»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢µÞ¤¤çÈÎÇä°÷¤È¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Àì¶È¼çÉØ¤ÇÈÎÇä·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤¬¤È¤¤³¤³¤Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼çºÅ¼Ô¤«¤é¡ÖMVP¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ËÂç³èÌö¡£½é¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î300ËÜ¤ò¾å²ó¤ë315ËÜ¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¤È¤¤³¤³¤Á¤Ë¤è¤ëÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤ÎÌ¥ÎÏ
¤µ¤Æ¡¢¼èºàÃæ¤Ë¡Ö¤È¤¤³¤³¤Á¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¿Íñ¤Î¡ÖÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡×¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤¤³¤³¤Á¤ÎÀèÃ¼¤Ç²«¿È¤Î¿ô¥«½ê¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤Æ·ê¤ò³«¤±¡¢¤¢¤È¤Ïº¸±¦¤Ë¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¤è¤¯º®¤¶¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥³¥Ä¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¤ä¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦Íøº¬¤µ¤ó¤Î½õ¸À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¼ê¤ò·ã¤·¤¯Æ°¤«¤¹¤È¡¢Íñ¤¬¤¹¤ó¤Ê¤êº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤¤¢¤¬¤Ã¤¿À¸Íñ¤Ï¡¢Çò¿È¤¬¤Þ¤À¤é¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢²«°ì¿§¤Ç¥µ¥é¥µ¥é¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£
¤³¤ì¤ò¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢Íñ¤Ï¤ªÏÐ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡£È¤¤Ç¤È¤¤¤¿ÉáÄÌ¤ÎÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤Ï°ìÉô¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤ê°ìÉô¤ËÍñ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤È¤¤³¤³¤Á¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤Ê¤»¤ë¤ï¤¶¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÍñ¤«¤±¤´ÈÓÀìÍÑ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡£Íøº¬¤µ¤ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢Íñ¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ê¤é¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤äÃãÏÒ¾ø¤·¡¢¤À¤·´¬¤Íñ¤Ê¤É¡£Íñ¤òÎ¢¹÷¤·¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Íñ°Ê³°¤Ç¤â¡¢¥³¥³¥¢¤ÈµíÆý¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¿å¡¢Ç¼Æ¦¤Ê¤É¤òº®¤¼¤ë¤È¤¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¤è¤¯º®¤¶¤ë¤½¤¦¤À¡£
¢£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¼ê»æ¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÊõÊª
º£¤Ç¤³¤½ÃÎÌ¾ÅÙ¡¦Çä¾å¶¦¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¡ÖÈ¯Çä¸å¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤é¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ï¡Ø¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢º£¤â1ËÜ1ËÜ¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍøº¬¤µ¤ó¡£
¼ÒÄ¹¤Î¤³¤Î»×¤¤¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ï¥¬¥¤ä¼ê»æ¤¬¤É¤Ã¤µ¤êÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î1Ëç1Ëç¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¡£¡Ö¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿Çò¿È¤¬½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¹âÎðÃËÀ¤«¤é¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤¸¤ã¡ª¡×¤È¤Î¤ªË«¤á¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ï¥¬¥¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢À½Â¤¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ä´î¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤¿¤Á¤Î´¶Æ°¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥ÍÀ½ºî½ê°ìÆ±¡¢¤³¤Î¥Ï¥¬¥¡¦¼ê»æ¤ò¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡ÖÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤ËÈÄ¶â¤Î²¼ÀÁ¤±¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£²ÈÂ²¤ÈÃÏ°è¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É
¡Ö¤È¤¤³¤³¤Á¡×¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¥È¥ÍÀ½ºî½ê°ìÆ±¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£À½ÉÊ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËÈô¤Ö¤È¡¢ÃËÀ¤¬ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¹ÓÀî¶èºß½»¤ÎÄÅ·Ú»°Ì£ÀþÁÕ¼Ô¤ÎÌð¿áÏÂÇ·»á¤Ç¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç²¿ÅÙ¤âÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£
Ìð¿á¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎºîÀ®¤òÃ´Åö¤·¤¿¶á½ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢YouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¡Ö¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¤È¤¤³¤³¤ÁÊª¸ì¡Á¤È¤¤³¤³¤Á¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡Á¡×¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Îºî²è¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÀ½Â¤¤Ï¡¢¼¡ÃË¤ÎÄ¾¼ù¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¤½¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢³°Éô¤Ø¤ÎÀ½Â¤È¯Ãí¤ÏÄ¹ÃË¤ÎÍ´¼ù¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡Ö¤È¤¤³¤³¤Á¡×¤«¤éÉº¤¦¡È¿Í¾ðÌ£¡É¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¼ñ¤¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø¤ï¤ë¿Í¤ò²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¡£¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¤³¤³¤Á¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤·¤¿²¼Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£6Ç¯È¾¤Ç2²¯5000Ëü±ß¤ÎÇä¾å¤Ë
¤È¤¤³¤³¤Á¤¬Çä¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÀè¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¡£¤½¤ì¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¡×¤Î»þ´ü¤Ë¼«¿æ¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¤Î¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë2018Ç¯½©¤ÎÈ¯Çä¤«¤é4Ç¯È¾¤Ç¡¢Îß·×2Ëü3000ËÜ¤¬Çä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¾¦ÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬µÞÁý¡£¡Ønews every.¡Ù¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¡Ø½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ¡Ù¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥º¤ä¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊÅ¹¤Ê¤É¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢È¯Çä¤«¤é6Ç¯È¾¤ÇÎß·×6ËüËÜ¤¬Çä¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Çä¾å¤È¤·¤Æ¤Ï2²¯5000Ëü±ß¤À¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤òÍøº¬¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ1À¤ÂÓ1ËÜ¤È¤¤³¤³¤Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÇä¾å¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤¯¤È¡¢¤¢¤È7000Ç¯¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ä¤ÄÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼¡¤ÏÍñ¤ò5¸Ä¤Þ¤È¤á¤Æ¤È¤±¤ë¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤ÎÎÌ»º²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä²Á³Ê¶¥Áè¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´õÇö²½¤¬¤µ¤«¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ÍÀ½ºî½ê¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤Îº¤¤ê¤´¤È¤òÃúÇ«¤Ë½¦¤¤¾å¤²¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢²¼Ä®¤Î¹©¾ì¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¹¤¬¤ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿©Âî¤òº£Æü¤âË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
ÉðÆ£ ¹°¼ù¡Ê¤à¤È¤¦¡¦¤³¤¦¤¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó
Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÂ´¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¼Ò°÷¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¡¢ÃÛÃÏ»Ô¾ìÆâ¤Îµû²ðÎà²·ÇäÅ¹¶ÐÌ³¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦Îò¤ò½Å¤Í¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
----------
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó ÉðÆ£ ¹°¼ù¡Ë