ÉúÈøÈþµª¤µ¤ó¤ÎÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿ËÜ¤¿¤Á¡¡¹ñÆâ³°¤Î·Ù»¡¾®Àâ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÉ´Ç¯¤Î»þ¸ú¡×¤Ø¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡2021Ç¯¤Ë¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØËÌ°Þ43ÅÙ¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥¹¡Ù¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ½ñ¤¤¤¿·Ù»¡¾®Àâ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉúÈøÈþµª¤µ¤ó¡£Âè£´ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÉ´Ç¯¤Î»þ¸ú¡Ù¤ÇÂçé®½ÕÉ§¾Þ¤ÈµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë½ÏÃ£¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¤ë½ñ¤¼ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÉ½ñÊ×Îò¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£ÃµÄå¾®Àâ¡¢·Ù»¡¾®Àâ¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î¼¹É®³èÆ°¤Ë·Ò¤¬¤ëÆÉ½ñÂÎ¸³¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿ÍÉúÈøÈþµª(¤Õ¤·¤ª¡¦¤ß¤)
1967Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»ºß½»¡£ 2021Ç¯¡ØËÌ°Þ43ÅÙ¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥¹¡Ù¤ÇÂè67²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þ¡£Æ±ºî¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ 2025Ç¯´©¹Ô¤Î¡ØÉ´Ç¯¤Î»þ¸ú¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ÇÂè28²óÂçé®½ÕÉ§¾Þ¤ª¤è¤ÓÂè47²óµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£ Â¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Ø¿ô³Ø¤Î½÷²¦¡Ù¡ØºÇ°¤ÎÁêËÀ¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¡½¡½Â´¶È¸å¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§½¢¿¦¤·¤Æ¼ÖÄÌ¶Ð¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ËÜ¤òÆÉ¤à»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤ËÆÉ¤à¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Windows95¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¤½¤ì¤³¤½1995Ç¯¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï»ä¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÅÅÏÃ²óÀþ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ìë¤À¤±°Â¤¯¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥Û¡¼¥À¥¤¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ËÜ¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ã¤Æ¡¢Í§Ã£¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆËÜ¤ÎÃæ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎËÜ¤ÎÃæ¤Ë¶´¤ó¤Ç¤¢¤ë¿·´©¾ðÊó¤ò¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤«ÃÎ¤ë½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤«·Ù»¡¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÆþ¤ì¤Æ¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢Åö»þ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ò¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬·Ù»¡¾®Àâ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯»¨Â¿¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï·º»ö¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÜºº¤Î¼çÂÎ¤¬·Ù»¡¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾®Àâ¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤À¤¾¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¤ªÁ¦¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¡¢²¿¤òÆÉ¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¡¢£±ºý¤À¤±¤â¤Î¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¿¼¤¤ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î»¦¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤¿ËÜ¤Ç¤·¤¿¡£Ã±¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ö»¦¿Í¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ö·ï¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤òÆÉ¤ó¤À¤é·º»ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤Îµ¤¤Ê¤·¤Ë¼Ú¤ê¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÉñÂæ¤Ë»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ»¦¿Í²Ý¤Î·º»ö¤¬ÁÜºº¤ò¤¹¤ëÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÁÆ¬30¥Ú¡¼¥¸¤¯¤é¤¤ÁÜºº¤¬»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½ð¤Î»¦¿Í²Ý¤äÉ÷µª²Ý¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î·Ù»¡¤ÎÆü¾ï¤¬»öºÙ¤«¤¯ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï»¦¿Í²Ý¤ÎÆó¿ÍÁÈ¤Î·º»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î·º»ö¤¿¤Á¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ó°ú¤¤ÈÇä½ÕÉØ¤ÎÙæ¤á»ö¤À¤Ã¤¿¤êÌôÊª¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤ê¤âÍåÎó¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´Î¿´¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ÎÁÜºº¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤¸¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Þ½ñ´Û¤«¤é¼Ú¤ê¤ÆÊÖµÑ´ü¸Â¤Þ¤Ç²¿²ó¤«ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¡¢ÊÖ¤·¤¿¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ì¤¬¹¥¤¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤³¤Î¿Í¤ÎÂ¾¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¤ÈÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î»¦¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï²±¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤Î¥¸¥ç¥¼¥Õ¡¦¥¦¥©¥ó¥Ü¡¼¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î»¦¿Í¡Ù¤Ç¸¡º÷¤·¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¸¥ç¥¼¥Õ¡¦¥¦¥©¥ó¥Ü¡¼¤ò°¦¹¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢Â¾¤ÎºîÉÊ¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤â¤¦¿·´©¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¸ÅËÜ¤ÇÃµ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸ÅËÜ²°¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã°Ç°¤ËÃµ¤·¤Æ¤Þ¤º¡Ø¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î»¦¿Í¡Ù¤òÇã¤¤¡¢¼¡¤Ë¥¸¥ç¥¼¥Õ¡¦¥¦¥©¥ó¥Ü¡¼¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥»¥ó¥Á¥å¥ê¥¢¥ó¡Ù¤òÇã¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥»¥ó¥Á¥å¥ê¥¢¥ó¡Ù¤Ï·²Áü·à¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë·Ù´±¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î»ö·ï¤äÌäÂê¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯·Ù»¡´±¾®Àâ¤Ç¡¢¤³¤ì¤âËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¥¸¥ç¥¼¥Õ¡¦¥¦¥©¥ó¥Ü¡¼¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤¬¼«Ê¬¤Î¸¶ÅÀ¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â·Ù»¡¾®Àâ¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦°ìÊâ¿¼¤¯·Ù»¡¾®Àâ¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤Ê·Ù»¡¾®Àâ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¤Ë¤¹¤´¤¯¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¼ºí©Åö»þ¤ÎÉþÁõ¤Ï¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡Ø»ö·ïÅöÌë¤Ï±«¡Ù¤È¤«¡ØÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Îµ¾À·¼Ô¡Ù¤È¤«¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏËÜÅö¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¤Ï¥¦¥©¡¼¤Ç¥¦¥©¥ó¥Ü¡¼¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¦¥©¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤Î²áÄø¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯åÌÌ©¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¼ºí©Åö»þ¤ÎÉþÁõ¤Ï¡Ù¤Ï¡¢·Ù»¡¾®Àâ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¬Îø¿Í¤È·ö²Þ¤·¤ÆÃ±¤Ê¤ëµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¤Õ¤é¤Ã¤È¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢·Ù»¡¤¬Ã°Ç°¤ËÃ°Ç°¤Ë¤½¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Î¤Þ¤ï¤ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¿¿Áê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£¥¦¥©¡¼¤Ï·ë¹½ÀÎ¤Î¿Í¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Ë¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¦¥©¡¼¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢¤µ¤¤Û¤É±Ç²è¤·¤«´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¾®Àâ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖL.A.¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥¨¥ë¥í¥¤¸¶ºî¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥¬¥¤¥â·Ï¤Î¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢±Ç²è¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¨¥ë¥í¥¤¤Î¸¶ºî¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥í¥¤¤Î¡Ö°Å¹õ¤ÎL.A.¡×»ÍÉôºî¤Ï½çÈÖ¤«¤é¤¤¤¯¤ÈËÜÅö¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥À¥ê¥¢¡Ù¡¢¡Ø¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Î¡¼¥¦¥§¥¢¡Ù¡¢¡ØL.A.¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¸¥ã¥º¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡ØL.A.¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥À¥ê¥¢¡Ù¤Ë¤¤¤¡¢¥¨¥ë¥í¥¤¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¤ä¥¦¥©¥ó¥Ü¡¼¤È¤Ï¤Þ¤¿Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¨¥ë¥í¥¤¤Î¾ì¹ç¤Ï·Ù»¡¾®Àâ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Ë½ÎÏ¤È¥¨¥í¥Æ¥£¥·¥º¥à¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤ÉÉ¬¤º¤·¤âÀµµÁ´¶¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾ï¤ËÅö»þ¤ÎL.A.¤Î°Å¹õÉôÊ¬¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¹¥¤¤«¤â¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈË½ÎÏ·Ï¤Î¤â¤Î¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥±¥Ã¥Á¥ã¥à¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¡Ø¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡Ù¤È¡Ø½±·â¼Ô¤ÎÌë¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤¢¡¢¤³¤ìÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡ØÎÙ¤Î²È¤Î¾¯½÷¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢·âÄÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½·âÄÀ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í......¡£
ÉúÈø¡§ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¾®Àâ¤Ï¤³¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥±¥Ã¥Á¥ã¥à¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢¡ØÎÙ¤Î²È¤Î¾¯½÷¡Ù°Ê³°¤ÏËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢·ÏÅý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤±¤ì¤É¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤â¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ó¥°¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¡×¡¢¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¡¦¥»¥á¥¿¥ê¡¼¡×¡¢¡Ö±ê¤Î¾¯½÷¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡×¡Ê¸¶ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡Ù¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡×...¡£±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¥¥ó¥°¤ÎºîÉÊ¤Ï¤Û¤Ü´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤ì¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¾®Àâ¤Þ¤Ç¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ãæ³Ø¤Î»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Í§Ã£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ó¥°Âç¹¥¤¤ÊÍ§Ã£¤¬¡Ø¥Ç¥¹¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤½¤ì¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡ØIT¡Ù¤ä¡Ø¥ß¥¶¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¤âÌ´Ãæ¤ÇÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬¡Ö¤³¤ìÌÌÇò¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤«¤é¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï³«Âó¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤µ¤¤Û¤É¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥á¥Õ¥£¥¹¥È¾Þ¹¥¤¤Ê¤ªÍ§Ã£¤ËÉñ¾ë²¦ÂÀÏº¤òÁ¦¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤â¤³¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÉ½ñÍúÎò¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏËÜ¤òÁ¦¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅÓÃ¼¤ËÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ìÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬...¡×¤È¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆÉ½ñ¤Î´î¤Ó¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¥¦¥©¥ó¥Ü¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Ë¡¢¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤êÍ§Ã£¤ËÃý¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤»þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸À¸ì²½¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ªÍ§Ã£¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£
ÉúÈø¡§¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¤Ð¡¼¤Ã¤ÈÏÃ¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î»¦¿Í¡Ù¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î·º»ö¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤¬Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤Î¤Û¤¦¤¬º£Ìò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤Í¤Ë²¿¤«¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó´í¤¦¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤Û¤¦¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÉáÄÌ¤Ë¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ê¹¥¤¤¤¤¤·¡¢Ç½ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£É½ÌÌ¾å¤Ï²¿¤âÇº¤ß¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë·º»ö¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¼Â¤Ï±ü¤µ¤ó¤È¤ÎÎ¥º§ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÇÈà¤Î¿´¤òÉÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤À¤±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¿´ÇÛ¤·¤¢¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²¡¤·¤Ä¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢Ä¹Ç¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»Å»ö¤·¤Æ¤¤¿¼ÔÆ±»Î¤À¤±¤¬Ê¬¤«¤ë°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Á´ÊÔ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤Î»ä¤¬¿ä¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÇ®¤¯¸ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¾®Àâ¤ÏÆÉ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÉúÈø¡§20Âå¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏËÝÌõ¤â¤Î¤Ð¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢30Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤â¤«¤Ê¤êÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£郄Â¼·°¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Þ¡¼¥¯¥¹¤Î»³¡Ù¤ä¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤¢¤¿¤ê¤òÆÉ¤ó¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤éÂçÂôºß¾»¤µ¤ó¤Î¡Ø¿·½É»¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤«¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÂô¤µ¤óºîÉÊ¤Ç»ä¤Î°ì²¡¤·¤Ï¡ØËÌ¤Î¼í¿Í¡Ù¤Î¡Ö¼í¿Í¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ø¿·½É»¡Ù¤Î¸å¤ËÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï·Ù»¡¾®Àâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÚÀ±¼þ¤µ¤ó¤Î¡ØÉÔÌë¾ë¡Ù¤È¤«¡¢¹õÀîÇî¹Ô¤µ¤ó¤Î¡Ø±ÖÉÂ¿À¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤â¹¥¤¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤·¤«¡¢¿Æ¤¬Àè¤ËÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÁ¦¤á¤é¤ì¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÆ£¸¶°Ë¿¥¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¥Ñ¥é¥½¥ë¡Ù¡£¤³¤ì¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢²£»³½¨É×¤µ¤ó¤Ë¤âËÜÅö¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²£»³¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÏÉáÄÌ¤ÎÁÜºº¾®Àâ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÆâ¶Ð¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÃ»ÊÔ½¸¤Î¡ØÂè»°¤Î»þ¸ú¡Ù¤Ç¡¢¤¢¤ì¤ÏÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¤¿¤Á¤¬¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã±¢¸±¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ²¶¤¬¼êÊÁ¤ò¼è¤ë¤¼¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È»ö·ï¤â²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤Î·Ù»¡¾®Àâ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Îº¢¡¢¤´¼«¿È¤Ç¾®Àâ¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§ÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤Î¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëº¢¤Ë¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤â¹ÔÆ°¤Ë¤Ï°Ü¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤òÄ¶¤¨¤ëÅê¹Æºî¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Èµ¤¸å¤ì¤·¤Æ¡£ºÇ½é¤Î°ì¹Ô¤â²¿¤â½ñ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿»×¤¤¤òÊú¤¨¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆÉ½ñµÏ¿¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÉúÈø¡§¤½¤ì¤¬¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤ÏºÇ¶áÆÃ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²ó¤â¡¢ÆÉ¤ó¤Àµ²±¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÃæ¿È¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢µ²±¤ÎÄêÃå¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¤è¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈËÁ¸±¾®Àâ
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢ÆÉ½ñÀ¸³è¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÉúÈø¡§¤Ñ¤¿¤Ã¤È¾®Àâ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾®Àâ¤¬ÌÌÇò¤±¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤Û¤ÉË×Æþ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÈ´¤±¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤»¤Ã¤«¤¯ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤´Ö¤Î·ù¤Ê¤³¤È¤È¤«Á´ÉôËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¾®Àâ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Îº¢¤âÆÉ¤à¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï·ù¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤¹¤´¤¯Ìò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ê¤¼¤«¥ä¥¯¥¶¤Î¼ÂÏ¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¹Â¸ýÆØ¤µ¤ó¤Î¡ØÉðÆ®ÇÉ »°ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¼ãÆ¬¡Ù¤È¤«¡£¥ä¥¯¥¶¤ÎÀ¤³¦¤ò½ñ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¿·´©¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Ï¿·´©¤ÇÇã¤¤¡¢¸ÅËÜ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¸ÅËÜ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¡¢ÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é½¸ÃæÅª¤ËÆÉ¤ó¤À»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤ËÍ®·îÍµ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡Ù¤ò½ñ¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì»ä¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê²Õ½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó»²¹Í»ñÎÁ¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¡ØÉ´Ç¯¤Î»þ¸ú¡Ù¤Ç¥ä¥¯¥¶¤Î¹³Áè¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤¹»þ¤Ë¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÅö»þÆÉ¤ó¤À¤â¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄ´¤Ù¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þÂå¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉúÈø¡§»ä¤¬¼ã¤¤º¢¤ÏËÜÅö¤Ë¥ä¥¯¥¶¤Î¹³Áè¤¬ÉÑÈË¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¹³Áè¤¬´Ö¶á¤Ë¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï²£»³½¨É×¤µ¤ó¤Î·Ù»¡¾®Àâ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤òÆÉ¤à¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ä¥¯¥¶¤ÎÀ¤³¦¤â·ë¹½¥´¥¿¥´¥¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³¸ýÁÈÆâ¤Ç¤âÁÈÄ¹¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¤È¤³¤í¤ÇË½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶î¤±°ú¤¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¡¢Áê¼ê¤ò½Ð¤·È´¤¤¤¿¤ê¤Ï¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¼ï¤ÎÁÈ¿¥¾®Àâ¤È¤·¤ÆÆÉ¤á¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢¾®Àâ¤Ï¤Þ¤¿ÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÉúÈø¡§¤Ï¤¤¡£°ì»þ´ü¡¢ËÁ¸±¾®Àâ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¥ä¥¯¥¶¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ï¤«¤éËÁ¸±·Ï¤ËÎ®¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Á¥¸ÍÍ¿°ì¤µ¤ó¤Î¡ØÌÔ¤È¢½®¡Ù¤È¤«¡¢¡Øº½¤Î¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¤È¤«¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ü¥Ö¡¦¥é¥ó¥°¥ì¡¼¤Î¡ØËÌÊÉ¤Î»àÆ®¡Ù¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç»³³Ù¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»³³Ù¾®Àâ¤Ë¤¤¤«¤º¤Ë»³³Ù¤â¤Î¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¹¤´¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1996Ç¯¤Ë¥¨¥ô¥§¥ì¥¹¥È¤ÇÂçÎÌÁøÆñ¤¬È¯À¸¤·¤¿»ö·ï¤ò°·¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤ª¶â¤µ¤¨Ê§¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¥¨¥ô¥§¥ì¥¹¥È¤ËÅÐ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾¦¶ÈÅª¤ÊÅÐ»³¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÂçÎÌ¤ÎÁøÆñ¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÐ»³¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥é¥«¥ï¡¼¤¬¸å¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¶õ¤Ø¡¡¥¨¥ô¥§¥ì¥¹¥È¤ÎÈá·à¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥é¥«¥ï¡¼¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¸ÜµÒ¤È¤·¤ÆÅÐ¤Ã¤¿¿Í¤À¤«¤éÈï³²¼Ô°Õ¼±¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ã¯¤«¤ò°¼Ô¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÀÄ´¤¬°ìÊýÅª¤¹¤®¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼¡¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥Ç¥¹¡¦¥¾¡¼¥ó8848M¡¡¥¨¥ô¥§¥ì¥¹¥ÈÂçÎÌÁøÆñ¤Î¿¿¼Â¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¡£¤³¤ì¤ÏÂçÎÌÁøÆñ¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¥¬¥¤¥ÉÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ê¥È¥ê¡¦¥Ö¥¯¥ì¡¼¥¨¥Õ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥í¥·¥¢¿Í¤ÎÅÐ»³²ÈÂ¦¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¥¯¥é¥«¥ï¡¼¤µ¤ó¤Î¡Ø¶õ¤Ø¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ªÁ°¤¬ÀïÈÈ¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤±¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÁ°¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤ó¤Ê¤ËÁøÆñ¼Ô¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¯¤é¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¿¾Ú¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¥Ö¥¯¥ì¡¼¥¨¥Õ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÊÌ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬°ìºý¤ÎËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡Ø¥Ç¥¹¡¦¥¾¡¼¥ó8848M¡Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢»ä¤¬¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥é¥«¥ï¡¼¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ËÊú¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢Á´Éô²ò·è¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Ö¥¯¥ì¡¼¥¨¥Õ¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤òÆÉ¤à¤È¡¢Èà¤Î¤Û¤¦¤¬À¿¼Â¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¥¨¥ô¥§¥ì¥¹¥ÈÅÐ»³¤¬¾¦¶È¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¥Ö¥¯¥ì¡¼¥¨¥Õ¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥í°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁøÆñ¼Ô¤òµß¤ª¤¦¤È¿ÔÎÏ¤·¤¿¤±¤ì¤É²Ì¤¿¤»¤º¡¢À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£¤½¤Î»þ¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÆñÇÈ¹¯»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦½÷ÀÅÐ»³²È¤âË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥¯¥ì¡¼¥¨¥Õ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎºÇ´ü¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤â´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤ÇÆñÇÈ¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤ò¸å²ù¤·¤Æ¸å¤Ë¤Þ¤¿¥¨¥ô¥§¥ì¥¹¥È¤ËÅÐ¤Ã¤ÆÆñÇÈ¤µ¤ó¤Î°äÉÊ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ°äÂ²¤ËÅÏ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ö¥¯¥ì¡¼¥¨¥Õ¤µ¤ó¤È¥¯¥é¥«¥ï¡¼¤µ¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤ò¿®¤¸¤Þ¤¹¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÃÇÁ³¥¢¥Ê¥È¥ê¡¦¥Ö¥¯¥ì¡¼¥¨¥ÕÇÉ¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥é¥«¥ï¡¼¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¹ÓÌî¤Ø¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Î¤¢¤Î¿Í¤Ç¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ä¤È¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Åö»ö¼Ô¤ÎÊÒÂ¦¤Î»ëÅÀ¤«¤é½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸»ö¸Î¤ò¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤¿¤â¤Î¤¬ÆÉ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢µ®½Å¤ÊÆÉ½ñÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¯¥é¥«¥ï¡¼¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬Ì¾Á°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¶õ¤Ø¡Ù¤Ïº£¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¥Ç¥¹¡¦¥¾¡¼¥ó8848M¡Ù¤Î¤Û¤¦¤Ï¤â¤¦¸ÅËÜ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡õ¼¹É®¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ºîÉÊ
¡½¡½¤´¼«¿È¤Ç¾®Àâ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§Åê¹Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç½ñ¤¾å¤²¤¿¤Î¤¬40Âå¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç°ì²óBL¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖBL¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÉ½ÌÌ¾å¤ÎÃÎ¼±¤Ç½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¾Þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢Îø°¦¤â¤Î¤Ð¤«¤êµá¤á¤é¤ì¤Æ½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Ö¤òÈ´¤«¤·¤¿¤éBL¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÄì¤¬Àõ¤µ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬郄Â¼¤µ¤ó¤È¤«¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤ËÇùÁ³¤Èºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ß¥¹¥Æ¥êºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢°ì²óºÃÀÞ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¸å¤â¤·¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë½ñ¤¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÂÌÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·æºî¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¸Â¤ê¿·¿Í¾Þ¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢³¹¤«¤é¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤·¤Ê¤¯¤Á¤ãÂÌÌÜ¤À¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢ÊÌ¤ËºÇ¹â·æºî¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆÉ¤à¤Î¤Ï´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ä¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç·Ù»¡¾®Àâ¤ò½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬2021Ç¯¤Ë¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØËÌ°Þ43ÅÙ¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥¹¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»¥ËÚ¹Ù³°¤ÎÁÒ¸Ë¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿½÷¤Î»Ò¤Î°äÂÎ¤¬¡¢£µÇ¯Á°¤ÎÍ¶²ý»ö·ï¤Î¿Í¼Á¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£Åö»þ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ¨ÁöÃæ¤Ë»àË´¤·¿Í¼Á¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£µÇ¯´Ö¾¯½÷¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤«...¤È¤¤¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¸©·Ù¤ÎÂôÂ¼°ÍÍý»Ò¤¬ÁÜºº¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿·Ù»¡¾®Àâ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
ÉúÈø¡§ËÜÅö¤Ë½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Î·ë²Ì¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¤«¤é¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿»þ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²£»³¤µ¤ó¤ä郄Â¼¤µ¤ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ï¤ê²£»³¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡¢°ì¿Í¤ÇÁÜºº¤¹¤ë°ìÉ¤Ïµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥¤«¤éÁÂ¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â»ö·ï²ò·è¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë·º»ö¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿·Ù»¡¾®Àâ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò·Ñ¤®ÀÜ¤®¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¾å¤²¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½·Ù»¡¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§¤³¤ì¤â¥ä¥¯¥¶¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È°ì½ï¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿»ö·ï¤â¤Î¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐËÌ³¤Æ»·Ù¤È¤¤¤¨¤Ð·Ù»¡´´Éô¤¬Î¢¶â¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¡¢¤¢¤È°ðÍÕ»ö·ï¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê»ö·ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ä¥¯¥¶¤«¤é²ó¼ý¤·¤¿·ý½Æ¤Î¿ô¤ò¥Î¥ë¥Þ¤Ë¤·¤Æ¶¥¤ï¤»¤ëÆâÉôÂÎÀ©¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÈ´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿°ðÍÕ¤È¤¤¤¦·º»ö¤¬¼Â¤Ï¥ä¥¯¥¶¤ÈÌþÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¶¤È·ý½Æ¤òÄó½Ð¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥×¥é¥¹¡¢Èà¤ÈÈà¤Î°¦¿Í¤Î·Ù»¡´±¤Ï³ÐÀÃºÞ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÁ¾²æÉô»Ê¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬¡¢¡ØËÌ³¤Æ»·Ù»¡¤ÎÎä¤¿¤¤²Æ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë·Ù»¡ÆâÉô¤Î¾Ü¤·¤¤ÉÁ¼Ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£³¬µé¤È¤«¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤È¥Î¥ó¥¥ã¥ê¥¢¤Î°ã¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ËÜ¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º´¡¹ÌÚ¾ù¤µ¤ó¤ÎÆ»·Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤È°ðÍÕ»ö·ï¤ò°·¤Ã¤Æ¡Ø¾Ð¤¦·Ù´±¡Ù¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤âÆ»·ÙÆâ¤Î¾Ü¤·¤¤»ö¾ð¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ä¡¢Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³ÎÇ§¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¸µ·Ù»¡´±¤È¤«¸µ·º»ö¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬·ë¹½¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÅê¤²¤ë¤È¤½¤ì¤é¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¾ðÊó¤òÊä´°¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ç¿Í¸ø¤ÎÂôÂ¼°ÍÍý»Ò¤Ï¡¢Çî»Î¹æ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é30ºÐ¤Ç·Ù»¡´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Î¥ó¥¥ã¥ê¤Î·º»ö¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¿ÍÊªÁü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§»ä¤Ï¤ï¤ê¤È¡¢°ì¾ìÌÌ¤¬¤Õ¤Ã¤ÈÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ë½ñ¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØËÌ°Þ43ÅÙ¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥¹¡Ù¤Î»þ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Êª¸ì¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÂôÂ¼¤ò20Âå¤Ç¥¥ã¥ê¥¢£´¡¢£µÇ¯¤È¤¤¤¦¼ã¤¤ÀßÄê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÀÅÄÅ¯Ìé¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ã¤¤Å·ºÍÅª¤Ê½÷À·º»ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·Ù»¡´Ø·¸¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÇÄ´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤É¡¢¼èÄ´´±¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ç¿Í¸ø¤Ë¼èÄ´¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯¾å¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¿¤È¤¨¤Ð38ºÐ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ù»¡´±¿ÍÀ¸¤òÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¤³¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢²áµî¤ÎÂç»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿¤¢¤ÎÂôÂ¼¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¼è¤êÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥ó¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È³ØÎò¤Î¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¸½¾ì¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤µ¤»¤ÆËÜÉô¤ÇÂç»ö¤Ë°é¤Æ¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò²¿¤«¤Îµ»ö¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÃÖ¤±¤Ð¥Î¥ó¥¥ã¥ê¤À¤±¤É³¬µé¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¹â¤¯¡¢¤«¤Ä¼èÄ´¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÂç³Ø±¡À¸¤¬¥¢¥«¥Ï¥é¤Ç¶µ¼ø¤ËÏÀÊ¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¤Ë¼«»¦¤¹¤ë»ö·ï¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÂôÂ¼Áü¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Åö»þ¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡Ø¹â³ØÎò¥ï¡¼¥¥ó¥°¥×¥¢¡Ù¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉúÈø¡§¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ËÂç³Ø±¡¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ¤Ç¤·¤¿¡£ÆÉ¤à¤È¤«¤Ê¤ê¼ÂÂÖ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂôÂ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤Î¸µÎø¿Í¤¬¡¢Çî»Î²ÝÄø¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤±¤ì¤É......¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼èÄ´¼¼¤Î¸÷·Ê¤¬Àè¤ËÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ì¤²ò·è»ö·ï¤ò°·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§Åê¹Æºî¤ò½ñ¤¯»þ¤Ë¡¢¼èÄ´¤ÇÂôÂ¼¤¬ÈÈ¿Í¤ÎÌ·½â¤ò¤Ä¤¤¤Æ¼«¶¡¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Í¶²ý»ö·ï¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¶²ý»ö·ï¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÍ¶²ý»ö·ï¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢²áµî¤Î»ö·ï¤òÂôÂ¼¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¥Ý¥¢¥í¤Î¡Ø¾Ý¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Åö»þ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿¿Áê¤äÈÈ¿Í¤ò¿äÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬¡¢¡ØËÌ°Þ43ÅÙ¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥¹¡Ù¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂôÂ¼¤¬·Ù»¡¤È¤¤¤¦ÃË¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÃËÀ¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤ë»Ñ¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÝî¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÉúÈø¡§Ä¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¼ç¿Í¸ø¤Ï¤â¤Á¤í¤óÑÛ¡¹¤·¤¯¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÁ´Êý¸þ¤Ë·ö²ÞÇä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥é¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂôÂ¼¤ÏÆ±Î½¤«¤é²¿¤«¤Î»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¥Ð¥·¥Ã¤È¸À¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½¤½¤³¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡£¤Þ¤ï¤ê¤ÎÃËÀ¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤ª¾þ¤ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤º¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯±ó´¬¤¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
ÉúÈø¡§¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤º¤Ã¤È²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£¡¢¥Ý¥ê¥³¥ì¤È¤«ÃË½÷Ê¿Åù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö¤ªÁ°½÷¤Î¤¯¤»¤Ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹ÃËÀ¤ÏµÕ¤Ë°Û¼Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¹¡£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÃ¯¤«¤òº¹ÊÌ¤¹¤ë¿Í¤ÏÆ±À¤ÎÃæ¤Ç¤âÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ç¤â°·¤¤¤Å¤é¤¤¤·¡¢ÅÜ¤é¤»¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤À¤«¤é¤¢¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤Ï½¾¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤·¤È¤³¤¦¤¼¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Î»þÂå¡¢¤¤¤¯¤é·Ù»¡¤¬ÃËÀ¼Ò²ñ¤Î½Ä¼Ò²ñ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤µ¤¹¤¬¤Ë½ÐÀ¤¤Ë¶Á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤È»×¤¤¡¢ÂôÂ¼¤Î¼þ°Ï¤â¤¢¤¢¤¤¤¦¿ÍÊªÁü¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Â³ÊÔ¤Î¡Ø¿ô³Ø¤Î½÷²¦¡¡Æ»·Ù ÂôÂ¼°ÍÍý»Ò¡Ù¤Ç¤ÏÂôÂ¼¤ÏÁÜºº°ì²Ý¤ÎÈÉÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÇº¤ß¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£»¥ËÚ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿Âç³Ø¤ÇÇúÇË»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂôÂ¼¤¿¤Á¤¬ÁÜºº¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø°Â¤Î²£¤ä¤ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈÉ¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤¬¤¤¤ëµ¿ÏÇ¤¬À¸¤¸¤¿¤ê...¡£
ÉúÈø¡§¡Ø¿ô³Ø¤Î½÷²¦¡Ù¤òÂ³ÊÔ¤Ë¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢ÂôÂ¼¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢·ë¶É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁÜºº°ì²Ý¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤¤Î¤¢¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤«¤Ä¡¢Î©¾ìÅª¤ËÊ¿¤Î·º»ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â³ØÎò¤¬¹â¤¤¤«¤é´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¤Î¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ì²Ý¤Ç°éµÙ¤ò¤È¤ëÃËÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
ÉúÈø¡§ËÜÅö¤Ïº£¤Î»þÂå¤â°ì²Ý¤Ë¤¤¤¿¤Þ¤Þ°éµÙ¤ò¤È¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ñ¤¯Â¦¤Î»ö¾ð¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤¢¤Î·º»ö¤µ¤ó¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÂôÂ¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤ò¤É¤³¤«¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¡¢°éµÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Î°õ¾Ý¿¼¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤ë¤·¡¢»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂè»°ÃÆ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÆ±¤¸¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é¡ØºÇ°¤ÎÁêËÀ¡Ù¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÉúÈø¡§Åö»þ¡ÖËÌ°Þ¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤«¤é¡¢¡ÖËÌ°Þ¡×¤âÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢"¡ÖËÌ°Þ¡×¤À¤±¤Î¿Í"¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼¡ºî¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢»ä¼«¿È¤â¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤Þ¤¿¤¬¤é¤Ã¤È°ã¤¦·Ù»¡¾®Àâ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²Ö±à·Ù»¡½ð¤Î·º»ö¡¢¹Ãæ¾µ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÄ¬ºê³Ê¤Ï°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡£Ä¬ºê¤¬¾¯Ç¯¤Îº¢¤ËÈà¤Î»Ð¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¼¼¤Ë¤¤¤ÆÈà¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤¿¤Î¤¬¾µ»Ò¤ÎË´¤Éã¿Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾µ»Ò¤Ï¡¢Éã¤ÏÄ¬ºê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¹¤®¤¿¤¿¤á¿´¿È¤ËÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖÈÈºáÈï³²¼Ô²ÈÂ²¿´ÍýÊ¬ÀÏÈÉ¡×¤Ë°ÛÆ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾µ»Ò¤Ï¡¢Ä¬ºê¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë...¡£¤³¤Á¤é¤â¥·¥ê¡¼¥º²½¤ÎÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÉúÈø¡§ºÇ½é¤Ë¡ØºÇ°¤ÎÁêËÀ¡Ù¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤ò½ñ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤À¤¤¤Öºï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬·ë¹½¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Ï¤È¤¢¤ëÃÄÃÏ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾µ»Ò¤¬Æ±»þ¿Ê¹ÔÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌ¡¹¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¼Â¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°Õ³°À¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÉúÈø¡§¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢»ä¤ÏR.D.¥¦¥£¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥Õ¥í¥¹¥È¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Õ¥í¥¹¥È¡Ù¤È¤«¡£Æ±»þÂ¿È¯Åª¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¾®Àâ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤´êË¾¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ØºÇ°¤ÎÁêËÀ¡Ù¤ÏºÇ½é¤«¤é¤½¤ì¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÏ¢ºîÃ»ÊÔ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££³ºîÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢ÉñÂæ¤ò·Ù»ëÄ£¤Ë°Ü¤·¤Æ¡¢·º»ö¤òÃË½÷¥Ð¥Ç¥£¤Ë¤·¤Æ¡¢Ï¢ºîÃ»ÊÔ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥í¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ï¢ºîÃ»ÊÔ¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃ»ÊÔ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÂ·¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ã»ÊÔ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÐ¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ã´Åö¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢Ä¹ÊÔ¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ºÇ½é¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Õ¥í¥¹¥È¡Ù¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âçé®½ÕÉ§¾Þ¡¢µÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤Î¡ØÉ´Ç¯¤Î»þ¸ú¡Ù
¡½¡½Âè£´ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÉ´Ç¯¤Î»þ¸ú¡Ù¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸½»þÅÀ¤ÇÂçé®½ÕÉ§¾Þ¤ÈµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤â¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÉúÈø¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½çÈÖ¤Ç¤ÏÂè£´ºîÌÜ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¹É®´ü´Ö¤Ï¡ØºÇ°¤ÎÁêËÀ¡Ù¤ÈÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡££²ºîÌÜ¤Î¡Ø¿ô³Ø¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÌÜÅÓ¤¬¤Û¤ÜÎ©¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¸¸Åß¼Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤µ¤ó¤ÈÄ¹ÊÔ¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï£±ºîÌÜ¤Î¡ØËÌ°Þ43ÅÙ¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥¹¡Ù¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤ºî²È¤Ë¡¢¤è¤¯Ä¹ÊÔ¤ò½ñ¤«¤»¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥×¥í¥Ã¥È¤òÆÉ¤ó¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ...¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤Á¤ó¤ÈÊª¸ì¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£½ñ¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î»þ¤ÏÎáÏÂ¡£°ì¿Í¤ÎÃË¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÎ×¾ì¤·¤¿28ºÐ¤Î·º»ö¡¢Æ£¿¹ºÚÅ¦¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¾åÁØÉô¤«¤é50Ç¯Á°¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤Î»ñÎÁ¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¾¼ÏÂ49Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¡¢É×ÉØ¤ÈÍÄ¤¤Ì¼¤¬»´»¦¤µ¤ì¤¿Ì¤²ò·è»ö·ï¤Î»ñÎÁ¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤ÎÃË¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿...¡£¤½¤³¤«¤é¾¼ÏÂÊÔ¤Ø¤È°Ü¤ê¡¢Ê¿À®ÊÔ¡¢ÎáÏÂÊÔ¤È¡¢·º»ö¤¿¤Á¤¬¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¼¹Ç°¤ÇÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Ä¹ÊÔ¤ò½ñ¤¤Þ¤»¤ó¤«¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½ñ¤¤¿¤¤¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÉúÈø¡§ºÇ½é¤ËÁÜºº¤â¤Î¤¬½ñ¤¤¿¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂ¤ÇÁÜºº¤¹¤ë¤â¤Î¤¬½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸½Âå¤ÏDNA´ÕÄê¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿²Ê³ØÁÜºº¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·º»ö¤ÎÁÜºº¤ò¾®Àâ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤Ã¤¿¤é»þÂå¤ò¾¼ÏÂ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤·¤¿ÁÜºº¤¬½ñ¤±¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¾¼ÏÂ¤ÇÊª¸ì¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¿¤À¤Î²áµî¤Î°ì¾ìÌÌ¤Î¤ªÏÃ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤À¤Ã¤¿¤é²áµî¤«¤é¤º¤Ã¤È°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¤²ò·è»ö·ï¤ò¸½Âå¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤ÏÈþ¤·¤¤¤·³Ê¹¥¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥×¥í¥Ã¥È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Öº½¤Î´ï¡×¤ÎÃ°ÇÈÅ¯Ïº¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂÊÔ¤ÇÁÜºº¤Ë·È¤ï¤ë·º»ö¡¢³ùÅÄ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉúÈø¡§ºÇ½é¤Ï³ùÅÄ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÍè¤ë¥¥ã¥é¤¬Ã°ÇÈÅ¯Ïº¤Ç¡¢Èà¤ÈÁÈ¤àÅòÀõ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â·ë¶ÉÅòÀõ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã°ÇÈÅ¯Ïº¤Î¤¢¤Î¥¥ã¥é¤À¤È¤É¤Á¤é¤â»×Î¸¿¼¤¤¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¾¼ÏÂÊÔ¤ÏÆó¿Í¤Î²ñÏÃ¤ÇÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã°ÇÈÅ¯Ïº¤ò¼Î¤Æ¤Æº£¤Î³ùÅÄ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾¼ÏÂÊÔ¡¢Ê¿À®ÊÔ¡¢ÎáÏÂÊÔ¤È¡¢»þÂå¤ò¿Ê¹Ô¡õºøÁî¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§¥×¥í¥Ã¥È¤ÎÃÊ³¬¤Ç¾¼ÏÂÊÔ¡¢Ê¿À®ÊÔ¡¢ÎáÏÂÊÔ¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê»þÂå¤ÇÊ¬¤±¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¼¡¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï·Ò¤®¤ÎÉôÊ¬¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÎÉôÊ¬¤ÏºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Þ¤ÇÄ¾¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢Ê¿À®ÊÔ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ËÄ¤é¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¾¼ÏÂÊÔ¤Ï»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¿¼¤¯½ñ¤±¤ë¤·¡¢ÎáÏÂÊÔ¤Ï²ò·èÊÔ¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°Ê¿À®¤ÎÊª¸ì¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»þ¸ú¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤Í×·ï¤È¤·¤Æ¡¢ÈÈ¿Í¤¬³¤³°¤ØÆ¨Ë´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»þ¸ú¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤ò³¤³°¤ØÆ¨Ë´¤µ¤»¤Æ·º»ö¤ËÄÉ¤ï¤»¤è¤¦¤«¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤¿»þ¤Ë¤½¤³¤À¤±Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢³¤³°¤ËÆ¨Ë´¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï»þ¸ú¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼ê¹¤¤¬¤Ä¤¤¹¤®¤¿°Æ¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¿À®ÊÔ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë·º»ö¤ÎÁð²Ã¤ÏÆÉ¼Ô¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¸ÄÀ¤ÎÇö¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤êÈà¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ËÊ¿À®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢Áð²Ã¤âÆ°¤½Ð¤·¤ÆÊ¿À®ÊÔ¤âËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸ÌÏÍÍ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢ÁÜºº¤¬»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¶»Ç®¤Ç¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡£
ÉúÈø¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¥×¥í¥Ã¥È¤Ç¤«¤Ã¤Á¤ê·è¤á¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤È¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½ñ¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¥¥ã¥é¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Â¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÏÆÌò¤Ï¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤ÈÇ¯Îð¤¯¤é¤¤¤·¤«·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤¬·ë¹½¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¶¤½¤Î¾ìÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¥«¥®¥«¥Ã¥³¤ÇÂæ»ì¤òÃý¤é¤»¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸ÄÀ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¤Ï¾ìÌÌ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£²ó½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ÆÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ö·ï¤ä½ÐÍè»ö¤ÎÍí¤áÊý¤âÆÉ¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉúÈø¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ´Ç¯»Ë¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é²áµî¤Î»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤ËÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¾¼ÏÂ¤Ï²Ê³Ø¤âº£¤Û¤ÉÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¸¼´Ø¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¸°¤ò¤«¤±¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÌÂµÜÆþ¤ê¤·¤ä¤¹¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜººÊýË¡¤ÎÊÑ²½¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤ÎÁªÉ¾¤Ç¤âÂçÂôºß¾»¤µ¤ó¤¬¡Ö·Ù»¡¾®Àâ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢·Ù»¡»Ë¾®Àâ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÉúÈø¡§°ì±þ¡¢DNA´ÕÄê¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢»ØÌæ¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¼«Æ°¼±ÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤âÄ´¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤âËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤¬Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤ÉºîÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÉÜÃæ¤Î»°²¯±ß»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²áµî¤ËÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤ÎÃæ¤Ë¡¢Åö»þ¤Ï»ØÌæ¤ò¼«Æ°¤Ç¼±ÊÌ¤¹¤ëµ¡³£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´Õ¼±°÷¤¬¿ôÌ¾¤Ç¼êÊ¬¤±¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»ØÌæ¤ò¾È¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤½¤ì¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤«¤é¼«Æ°¼±ÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«Ç¯Âå¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃÎ¼±¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·Ù»¡¾®Àâ»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉúÈø¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎÆÉ½ñ¤Èº£¸å¤ÎÍ½Äê
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£¤â²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¤ª»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§¤¤¤¨¡¢º£¤Ï¼¤á¤Æ¡¢¾®Àâ°ìËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢°ìÆü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§¤À¤¤¤¿¤¤·è¤á¤Æ¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¸áÁ°Ãæ¤Ë¼¹É®ºî¶È¤Ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤¸á¸å£²»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¬½¸ÃæÎÏ¤Î¸Â³¦¤Ç¡¢£²»þ¤ò²á¤®¤ë¤È½¸ÃæÎÏ¤¬¤¬¤¯¤Ã¤È²¼¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡££²»þ¤«¤é£´»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¬¶ËÃ¼¤Ë½¸ÃæÎÏ¤¬²¼¤¬¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÌµÍý¤·¤Æ¼¹É®¤·¤Æ¤â·ë¶É¤è¤¯¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¤Ç½ñ¤Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤ê¡¢YouTube¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££´»þ¤¹¤®¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä½¸ÃæÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥²¥é¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤Îºî¶È¤ò¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥²¥é¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·ºî¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤ä¥×¥í¥Ã¥Èºî¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢Í¼¿©¸å¤Ï£±¡¢£²»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢Ìë¿²¤ë¤Þ¤Ç¤Î£±¡¢£²»þ´Ö¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±½¸ÃæÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¹É®¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤ì¤òËèÆüÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë»þ´ÖÂÓ¤òÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉúÈø¡§ºÇ½é¤ÏÁ´Á³Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÆüÃæ´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë²¿¤«½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢£±¡¢£²Ç¯·Ð¤Ä¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½¸ÃæÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÏÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤éËÜÅö¤ËÂÌÌÜ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡¢²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿»þ¤â¸á¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ²µ¤¤È¤ÎÆ®¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¶ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Î»þ¤È°ã¤Ã¤Æ»ö¾ð¤¬µö¤»¤Ð¼«Ê¬¤Ç»þ´Ö¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªÃë¤´ÈÓ¤Î»þ´Ö¤ò¸å¤í¤Ë¤º¤é¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÎÆÉ½ñÀ¸³è¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§¡Ø¥¹¥È¡¼¥ó¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î»¦¿Í¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤òÌÌÇò¤¯ÆÉ¤ó¤À¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï100¡ó¼ñÌ£¤ÎÆÉ½ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢»ä¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¡ØÆÃÁÜÉô£Ñ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉËÌ²¤¤Î·Ù»¡¾®Àâ¤òÆÉ¤ßµù¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤â¹¥¤ß¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÆÉ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç²¿¤«¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢ËÌ²¤¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢²¿¤«»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤ÆÁÜºº°÷¤¿¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤È°ì½ï¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤Î°ÅÉô¤âÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤ÇËÌ²¤¤ÎÎò»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤È¡¢¡ØÆÃÁÜÉô£Ñ¡Ù¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÁêËÀ¤¬¥·¥ê¥¢¤«¤éË´Ì¿¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º½øÈ×¤Ï²áµî¤¬Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ç¿Í¸ø¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï·Ú¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï²áµî¤Î°Å¤¤ÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÉÁ¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¥µ¥¤¥É¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¹ñºÝÌäÂê¤ÈÍí¤á¤¿¤ªÏÃ¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤ËËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÆÂ²¤Ë¤âÈÈºáÎò¤¬¤Ê¤¤À¶Î÷·éÇò¤Ê¿Í¤·¤«·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¸À¤¤Êý¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¹ñºÝÌäÂê¤äÎò»Ë¤ÈÍí¤á¤Æ²áµî¤Ë²¿¤«°Å¤¤ÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¿Í¤ò·Ù»¡¾®Àâ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤Î´©¹ÔÅù¤Î¤´Í½Äê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
ÉúÈø¡§£¸·î¤Ë¸÷Ê¸¼Ò¤«¤é¡ØÃ¯²¿¡Ê¤¹¤¤¤«¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦·Ù»¡¾®Àâ¤ò´©¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£10·î¤Ë¤Ï¾®³Ø´Û¤«¤é¿·´©¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ÁÐÍÕ¼Ò¤µ¤ó¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÌë¤¬Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤Þ¤¨¤Ë¡Ù¤¬¤¢¤È¿ô²ó¤ÇÏ¢ºÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ã±¹ÔËÜ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥²¥éºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢´©¹Ô¤ÏÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÂôÂ¼¤ÎÂè»°ÃÆ¤â¼ó¤òÄ¹¤¯¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£
ÉúÈø¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡ØÉ´Ç¯¤Î»þ¸ú¡Ù¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Àè¤Î¤Û¤¦¤Þ¤ÇÍ½Äê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ...¡£¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤âÂôÂ¼¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öºî²È¤ÎÆÉ½ñÆ»¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖWEBËÜ¤Î»¨»ï¡×¤ÇÁ°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é ÉúÈøÈþµª¤µ¤ó¤ÎÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿ËÜ¤¿¤Á ÌÀÃÒ¾®¸ÞÏº¤Ø¤Î½éÎø¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿·Ù»¡¾®Àâ¤Ø¤ÎÆ»¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë