¡Úµð¿Í¡Û¥¨¥¹¥³¥ó¤Ï¥ë¡¼¥Õ¥ª¡¼¥×¥ó¥²¡¼¥à¡¡ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤¬¥×¥í½é¤Î²°³°¥Ç¡¼¥²¡¼¥àÀèÈ¯¤Ë¡¡ÀÄ¶õ¤Î²¼¤ÇÆ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢¾¡¤Ø
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£¶¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½µð¿Í¡Ê£³£±Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£³£±Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à£³Ï¢Àï£³ÀïÌÜ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀ²¤ì¡£º£µ¨½é¤á¤ÆÆ±µå¾ì¤Î²°º¬¤¬³«¤¯¥ë¡¼¥Õ¥ª¡¼¥×¥ó¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Îý½¬Á°¤«¤é²°º¬¤¬³«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥ë¡¼¥¡¼ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡£³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç£¸ÅÐÈÄ¤Ç£µ¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¹£±¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£·ÅÐÈÄ¡Ê¥Ê¥¤¥¿¡¼£´»î¹ç¡¢¥Ç¡¼¥²¡¼¥à£³»î¹ç¡Ë¡¢Á°¶¶¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼£±»î¹ç¤Ç¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¤Î²°³°¥Ç¡¼¥²¡¼¥àÅÐÈÄ¤Ï¥×¥í½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯¤ÏËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£