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Partnering with Waze to help cities patch their potholes
https://waymo.com/blog/2026/04/partnering-with-waze-to-help-cities-patch-their-potholes/
Waymo and Waze will identify potholes in San Francisco and elsewhere
https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/waymo-revolutionized-self-driving-company-fix-22197359.php
Waymo is offering to help cities fix their potholes | The Verge
https://www.theverge.com/transportation/908886/waymo-potholes-cities-data-waze-robotaxi
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