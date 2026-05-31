¡Øº£Ìë¤ÎË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÈ¾Ê¼±Ò¤Î°Æ¤Ç¡¢½¨µÈ¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¾Êý¤ØÊ¼¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢À¾ÇÅËá¤Ø¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè21²ó¡ÖÉ÷±À¡ªÃÝÅÄ¾ë¡×¤¬¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤â¹ë²Ú¡ª Áê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Ï¡¢¾å¿ù¹¶¤á¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¾¡¼ê¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿½¨µÈ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Ë·ãÅÜ¡£ê¯µï¤Î¤¦¤¨¡¢»àºá¤Ë½è¤¹¤È¿½¤·ÅÏ¤¹¡£±©¼Æ²È°ìÆ±¤¬½õÌ¿Ã²´ê¤ËËÛÁö¤¹¤ëÃæ¡¢¾¾±Êµ×½¨¡ÊÃÝÃæÄ¾¿Í¡Ë¤¬ºÆ¤ÓÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬Æþ¤ë¡£¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿½¨µÈ¤È¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ïµ×½¨¤È¤ÎÃÌÈ½¤ËÎ×¤ß¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÃã´ï¡¦Ê¿ÃØéá¤òÅÏ¤»¤ÐËÅÈ¿¤ÏÉÔÌä¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ä¹¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤À¤¬ÇË³Ê¤Î¾ò·ï¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ×½¨¤Ï¤Ê¤¼¤«±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢½¨µÈ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤È¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ï¡¢¹ÓÌÚÂ¼½Å¡Ê¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¿¥ÅÄ¤ÈÌÓÍø¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëÇÅËá¤Î¹¶Î¬¤ËÅö¤¿¤ë¡£Æñ¤·¤¤Ç¤Ì³¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Â¼½Å¤ÎÃç²ð¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿É±Ï©¾ëÂå¡¦¾®»û´±Ê¼±Ò¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¤Ï¡¢¸«»ö¤Ê¼êÏÓ¤ÇÇÅËá¤Î¹ñ½°¤ò¿¥ÅÄÊý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ß¤»¤ë¡£È¾Ê¼±Ò¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤Î°Æ¤Ç¡¢½¨µÈ¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¾Êý¤ØÊ¼¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢À¾ÇÅËá¤Ø¡£°ìÊý¡¢¾®°ìÏº¤ÏÃ¢ÇÏ¤ÎÃÝÅÄ¾ë¹¶¤á¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢½é¤á¤ÆÁíÂç¾¤È¤·¤ÆÀï¤ËÎ×¤à¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤â¹ë²Ú¡ª Áê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Ï¡¢¾å¿ù¹¶¤á¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¾¡¼ê¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿½¨µÈ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Ë·ãÅÜ¡£ê¯µï¤Î¤¦¤¨¡¢»àºá¤Ë½è¤¹¤È¿½¤·ÅÏ¤¹¡£±©¼Æ²È°ìÆ±¤¬½õÌ¿Ã²´ê¤ËËÛÁö¤¹¤ëÃæ¡¢¾¾±Êµ×½¨¡ÊÃÝÃæÄ¾¿Í¡Ë¤¬ºÆ¤ÓÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬Æþ¤ë¡£¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿½¨µÈ¤È¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ïµ×½¨¤È¤ÎÃÌÈ½¤ËÎ×¤ß¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÃã´ï¡¦Ê¿ÃØéá¤òÅÏ¤»¤ÐËÅÈ¿¤ÏÉÔÌä¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ä¹¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤À¤¬ÇË³Ê¤Î¾ò·ï¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ×½¨¤Ï¤Ê¤¼¤«±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¡£