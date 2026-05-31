ÆÊÌÚ¶¯»¦ ¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼Ìò¤Î18ºÐ¹â¹»À¸¤òÂáÊá
¡¡ÆÊÌÚ¸©¾å»°ÀîÄ®¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¿·¤¿¤Ë¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼Ìò¤È¤µ¤ì¤ë¹â¹»À¸¤Î18ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾å»°ÀîÄ®¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢»Ø¼¨Ìò¤È¤µ¤ì¤ëÃÝÁ°³¤ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÈþ·ëÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¼Â¹ÔÌò¤È¤ß¤é¤ì¤ë16ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¹â¹»À¸¤Î18ºÐ¤ÎÃË¤ò¿·¤¿¤ËÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¶¯Åð¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¹ÔÌò¤Î¼êÇÛ¤Ê¤É¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸1¿Í¤òÊÌ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²òÀÏ¤Ç´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë