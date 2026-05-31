「アイドルソングライター」香野子、『週プレ』で魅せた色気がすごい艶やかポージンググラビア♡

『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！

香野子が、5月25日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』23号に登場！

香野子 ©桑島智輝／集英社

【プロフィール】

香野子（かのこ）

1月27日生まれ 静岡県出身 身長160cm

アイドルグループ鶯籠(とりかご)のPINOCOとしてデビュー。2022年末、鶯籠活動終了に伴いソロアーティストに転身し、翌年、香野子に改名。現在は、自らをアイドルソングライターと名乗り、ライブを中心に活動中。7月25日（土）には東京・下北沢「DaisyBar」で「香野子改名3周年記念ライブ」を開催し、バンドセットで出演予定。

公式Instagram【@kanoko_amatou】

公式X【@kanoko_okome】

今号の『週プレ』は、令和最強の文化財級ボディ・七瀬ななの表紙＆巻頭グラビア＆DVD、デビュー15周年・岸明日香の渾身のセクシーカット、韓国美女ゴルファー、アン・シネが8年ぶりに登場！ 共に60周年・週プレと笑点がタッグを組んだスペシャル企画も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】香野子写真集「アイドルソングライター」は、価格／1650円（税込）にて、主要電子書店で 5月25日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カットに加えてメイキング＆弾き語りムービー付きで発売!!

【デジタル限定】香野子写真集「アイドルソングライター」©桑島智輝／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！