再配達8.3%時代、置き配盗難に備える月額保険！ ミカタ少額短期保険「弁護士保険ミカタ」

記事ポイント 宅配便の再配達率が2019年10月の15.0%から2025年10月には8.3%へ低下し、過去最低を記録置き配トラブルの相談件数が2019年度と2023年の比較で約3.5倍に増加「弁護士保険ミカタ」は月額2,980円〜で弁護士直通ダイヤルや弁護士費用の補償を提供 宅配便の再配達率が2019年10月の15.0%から2025年10月には8.3%へ低下し、過去最低を記録置き配トラブルの相談件数が2019年度と2023年の比較で約3.5倍に増加「弁護士保険ミカタ」は月額2,980円〜で弁護士直通ダイヤルや弁護士費用の補償を提供

置き配の普及が進む一方、「配達完了となっているが荷物がない」「身に覚えのない場所に置かれていた」というトラブルの相談が急増しています。

客観的な証拠がない状況で被害を証明することは極めて難しく、消費者が「証明の壁」に直面するケースが増えています。

こうした置き配をめぐる法的トラブルへの備えとして、ミカタ少額短期保険が提供する「弁護士保険ミカタ」の活用方法が提示されています。

ミカタ少額短期保険「弁護士保険ミカタ」





商品名：弁護士保険ミカタ月額保険料：主契約2,980円〜法律相談料保険金：1事案につき限度額2.2万円・年間限度額10万円弁護士費用等保険金：特定偶発事故300万円・一般事件200万円年間支払限度額：500万円 ／ 通算支払限度額：1,000万円付帯サービス：弁護士直通ダイヤル・弁護士紹介サービス・税務相談サービス問い合わせ：0120-741-066（月〜金、10時〜17時）

「弁護士保険ミカタ」は、ミカタ少額短期保険が提供する業界初の伝統ある弁護士保険（少額短期保険）です。

弁護士への相談・依頼のハードルを下げることを目的として設計されており、法律相談料と弁護士費用の両面を補償します。

置き配トラブルに限らず、日常生活で発生する法的トラブル全般に対応できる保険設計となっています。

契約者にはリーガルカードとリーガルステッカーが送付され、弁護士直通ダイヤルを通じた年間20回の法的アドバイス取得（通話料は契約者負担）が付帯サービスとして利用できます。

急増する置き配トラブルの現状





国土交通省の調査によれば、宅配便の再配達率は2019年10月の15.0%から2025年10月には8.3%まで低下し、過去最低水準を記録しました。

政府のポイント付与施策と消費者への置き配定着がこの数値を押し下げています。

一方、東京都消費生活総合センターへの相談件数は、2019年度と2023年を比較すると約3.5倍に増加しています。

相談内容は「配達完了となっているが荷物がない」「身に覚えのない場所に放置されていた」という事例が中心です。

国土交通省・経済産業省の調査では、消費者の76.5%が置き配サービスの普及を希望する一方で、盗難への不安を抱えていることも示されています。

置き配では、配送完了後の荷物管理責任が配送業者から消費者側へと移行するという構造があります。

配送業者が「荷物を置いた」と記録していても、受取人が「荷物がない」と主張した場合、防犯カメラなどの客観的証拠がない限り被害の証明は困難です。

玄関先や軒先への設置では、雨濡れや落下による破損が生じるリスクもあり、その責任の所在をめぐる争いに発展する可能性もあります。

弁護士直通ダイヤルの活用方法





弁護士直通ダイヤルでは、置き配トラブルが発生した際に法律の専門家から初期的・基本的なアドバイスを受けられます。

「荷物が届いていない」という状況での法的整理や、配送業者との交渉における論点の確認といった場面での活用が想定されています。





活用例では、受取人と配送業者の主張が対立した際の法的な観点からの整理が示されています。

個々の案件・担当弁護士により回答が異なる場合があります。





置き配トラブル以外にも、近隣トラブル・契約問題・ハラスメントなど身近な法的問題全般に対応できる仕組みとなっています。

弁護士紹介サービスと税務相談サービスも同様に付帯しています。

補償内容・保険料・付属ツール





月額保険料は主契約2,980円〜で、被保険者の属性や契約内容により異なります。

弁護士費用等保険金は特定偶発事故で限度額300万円、一般事件では着手金・手数料100万円と報酬金・日当・実費100万円を合わせた200万円が上限です。

年間支払限度額500万円・通算支払限度額1,000万円という補償設計となっています。





契約者に送付されるリーガルカードは、被保険者名・責任開始日・証券番号が記載されたカード型のデザインで、背景に正義の女神像が配置されています。





リーガルステッカーは、青グラデーションの枠に正義の女神像とブランドロゴを組み合わせたデザインで、玄関先や郵便差入口への貼付により不審者への抑止効果が期待できます。

自動車への貼付を想定したステッカーも用意されています。





自動車用ステッカーは車両への貼付を前提としたサイズと仕様となっており、リーガルカードとあわせて契約時に発送されます。

置き配トラブルの相談が2023年に約3.5倍へ増加したという背景のなか、「弁護士保険ミカタ」は月額2,980円〜という設定で弁護士直通ダイヤル（年間20回）・弁護士紹介サービス・税務相談サービスの3種の付帯サービスを提供しています。

特定偶発事故には最大300万円の弁護士費用が補償され、日常生活で発生するさまざまな法的リスクへの備えとして機能します。

ミカタ少額短期保険「弁護士保険ミカタ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 弁護士直通ダイヤルは何回まで利用できますか？

A. 年間20回まで利用できます。

通話料は契約者の負担となります。

なお、個々の案件・担当弁護士により回答内容が異なる場合があります。

Q. 置き配で荷物がなくなった場合と、特定偶発事故に該当する場合の補償額の違いは何ですか？

A. 一般事件として処理される場合、弁護士費用等保険金の限度額は着手金・手数料100万円と報酬金・日当・実費100万円の合計200万円です。

特定偶発事故に該当すると判断された場合は限度額300万円となります。

事案の性質によって適用区分が異なります。

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