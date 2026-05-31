全国15都市でリノベ物件を販売！ ホームネット「あいち銀行 銀行保証付私募債」

記事ポイント ホームネットがあいち銀行を引受先とする銀行保証付私募債を発行しますホームネットは中古マンションのリノベーション事業を核に、札幌から沖縄まで全国15都市で物件を販売しています親会社のproperty technologiesグループは年間36,000件超の不動産価格査定実績を持ちます ホームネットがあいち銀行を引受先とする銀行保証付私募債を発行しますホームネットは中古マンションのリノベーション事業を核に、札幌から沖縄まで全国15都市で物件を販売しています親会社のproperty technologiesグループは年間36,000件超の不動産価格査定実績を持ちます

中古マンションのリノベーション事業を手がけるホームネットが、あいち銀行を引受先とする銀行保証付私募債を発行します。

ホームネットは、テクノロジーを活用した住み替えサービスを展開するproperty technologiesのグループ会社で、全国15都市でリノベーション物件を販売しています。

ホームネット「あいち銀行 銀行保証付私募債」





発行会社：株式会社ホームネット引受先：株式会社あいち銀行種別：銀行保証付私募債

グループ会社のproperty technologiesは、年間36,000件超の不動産価格査定実績とグループ累計約15,000戸の不動産販売実績を持ちます。

蓄積されたリアルな取引データとノウハウを背景に、手軽な住み替えを実現するサービスをグループ全体で提供しています。

ホームネットはこのグループの中核企業として、中古マンションのリノベーション事業を担っています。

銀行保証付私募債の概要





銀行保証付私募債は、銀行が元利金の支払いを保証する形で発行される社債です。

あいち銀行が引受先となることで、ホームネットの資金調達に信用補完の役割が加わる仕組みとなっています。

ホームネットの事業基盤

property technologiesは2020年11月の設立以来、年間36,000件超の不動産価格査定と累計約15,000戸の販売実績を積み上げており、その取引データがグループ各社のサービス品質を支えています。

ホームネットはこうした実績を基盤として、全国規模でのリノベーション物件販売を展開しています。

今回の銀行保証付私募債の発行により、ホームネットは事業推進のための資金基盤を新たに確保します。

全国15都市を拠点とする中古マンションリノベーション事業がさらに強化される体制となっています。

ホームネット「あいち銀行 銀行保証付私募債」の紹介でした。

よくある質問

Q. ホームネットはどのような会社ですか？

A. 中古マンションのリノベーション事業を核とする住まいの専門企業です。

東京に本社を置き、札幌から沖縄まで全国15都市でリノベーション物件を販売しています。

property technologiesのグループ会社として運営されています。

Q. 銀行保証付私募債とはどのような金融商品ですか？

A. 銀行が元利金の支払いを保証する形で発行される社債の一種です。

今回はあいち銀行が引受先かつ保証銀行となり、ホームネットの資金調達を支援する形となっています。

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