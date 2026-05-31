【スポーツ時々放談】

【スポーツ時々放談】引退表明・錦織圭の足跡から学べること 日本人離れした技は 「フロリダの庭」で磨かれた

4大大会テニスの第2弾、全仏オープンが始まっている。

日本勢の本戦入りは大坂なおみと内島萌夏の女子2人。内島は体調不良で初戦敗退したが、母がマレーシア出身、プロ転向後は中国を拠点に活動する異色の24歳だ。

一方の大坂なおみは今月初め、ニューヨークのメットガラに出演して話題を呼んでいた。

ファッション界最高峰の祭典の招待は“多様性の女王”の証しであり、注目のパリのランウエーだった。

世界47位のシゲムンドとの1回戦、黒のロングドレスで現れた。それを脱ぎはらえば、5月の陽光にアッと驚く黄金のウエア──エッフェル塔をイメージしたデザインだという。1月の全豪はクラゲがモチーフだった。

「私って口数が少ないでしょう？ ウエアを通してみんなと話すの。テニスはショービジネスだから、世界中が見るグランドスラムの入場は、エンターテイナーを意識する大事なシーンです」

勝ち負けだけがテニスではない──勝利後にそう語った。テニスファッションの先駆者、フランスのスザンヌ・ランランも意識し、光の反射で着用が認められない事態に備え予備のウエアも用意し……思い付きではなく、周到に準備されたサプライズ企画なのだ。

ウィリアムズ姉妹やシャラポワなど、ファッショナブルでスキャンダラスなスター選手がコートを去って久しく、大坂は唯一の後継者と言っていい。名前と顔が一致する、世界で最も知られた現役選手。本筋での準備も万端だ。

全米、全豪を2度ずつ制覇して5年が過ぎ、28歳になり愛娘も今年3歳。旅から旅のツアーライフは産後には過酷で、復活例はキム・クライステルスくらいしかない。それでも昨年はツアー準優勝が2度、ランキングを16位まで戻して8月末の全米に照準を合わせる。

昨年は、前哨戦のモントリオールが決勝まで、全米も準決勝にコマを進めながら共に逆転負けで不覚を取った。ただ、自信は掴んだ。米国シリーズに向け、実績の薄い全仏〜ウィンブルドンをどう戦うか。結果より気分だろう。

全仏は3回戦進出が最高とはいえ、一昨年、優勝したシフィオンテクからセットを奪ったのはナオミだけだった。今年もマドリードのクレーコートで、女王サバレンカを追い詰めている。

パリは、かつて中国の李娜がまさかの初優勝を飾った舞台──それはともかく、格式のウィンブルドンではどんな衣装になるのか。紅白の小林幸子なみの興味が、多様性の女王らしい。

（武田薫／スポーツライター）