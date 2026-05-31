ポリフェノールや鉄分を多く含むスーパーフードとして知られるアサイーをめぐって、にわかに激しい動きが出ている。

【写真】フルッタフルッタ 長澤誠社長（4）“アマゾン人脈”からたどり着いたアサイーとの運命的出会い

セブン-イレブンが、5月21日から「Dole アサイーボウル」（税込497円）を全国の店舗で順次販売。「甘酸っぱいベリーとフルーティーなバナナをトッピングした濃厚でなめらかなアサイーベースのスムージーがワンコインで楽しめる」とお手軽さを前面に打ち出している。

「セブン-イレブン・ジャパンは24年10月に一部エリアでアサイーボウルを先行販売。25年3月に数量限定で再販すると、これが大反響を呼び、8日間で、累計110万個を売りました。同社は“ワンコインでしっかりと満足できるのがポイント”と今回も大量販売を見込んでいるようです」（流通担当記者）

ファミリーマートも「のむヨーグルト アサイーボウル」（税込198円）を今年3月から販売開始し、ローソンは昨年から「ヨーグルトスムージー アサイーボウル」などのアサイー商品を販売している。

しかし、日本にアサイーを初上陸させたパイオニアといえば「フルッタフルッタ」。2002年の設立から右肩上がりで成長を続け、14年に東証マザーズ（現東証グロース）に上場した。

今回のセブン-イレブンのアサイーボウルの再販と前後して、アリオ亀有店や東急田園都市線青葉台駅でアサイー商品の「冷凍自動販売機」を稼働させ、別のアリオ店舗ではガラス張りの「冷凍/冷蔵ショーケース型自動販売機」を設置した。青葉台駅での自販機で販売するアイス「おうちでアサイーボウル（S）」は380円とセブン-イレブンのワンコインよりも安い。今回のセブン-イレブンの動きをフルッタフルッタはどう捉えているのか？

■セブン-イレブンの物量作戦はむしろ好機

「当社は自社商品と原料提供の双方でアサイー市場を支えている立場でもあるため、市場全体の裾野が広がる、非常にポジティブな動きと捉えております。大手コンビニエンスストア様や、世界的な青果物生産・販売会社様がアサイー市場へ本格参入されることは、これまでアサイーに触れてこなかった未体験層へ認知を広げ、アサイーを『一過性のブーム』から『日常の食習慣』へと定着させる大変心強い動きです」（広報担当者）

同社は“脅威”ではなく追い風と捉えているようだ。実際、4月からセブン-イレブンが販売するエナジードリンク「BloomPLUS（ブルーミープラス）」には同社のアサイーとグァバが使用され、監修もしている。ファミリーマートの「のむヨーグルト アサイーボウル」も実は、フルッタフルッタのアサイーを使用している。

こうした他社との協業とは別に、独自の商品展開も視野に入れているようだ。

「弊社の最大の強みは、23年間にわたり市場を牽引してきたパイオニアとしての圧倒的な品質、濃度と本物感にあります。現在、冷凍自動販売機を『24時間稼働の無人販売店舗』と位置づけて販路拡大を推進しており、アサイーを習慣化していただけるインフラとして、青葉台駅以降も順次拡大を予定しております」（同）

コンビニで売られているハーゲンダッツ（税込372円=参考価格）と同等か、さらに安ければさらに消費者の裾野が広がりそうだが、アサイーブームが静かに広がっているのは間違いなさそうだ。

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日刊ゲンダイはフルッタフルッタの長澤誠社長にアサイーの秘密も取材。関連記事「“アマゾン人脈”からたどり着いたアサイーとの運命的出会い」などもあわせて読みたい。