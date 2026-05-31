天河日月著、六十四卦を鈴木まもるのイラストで図解！ オレンジページ「人生好転の道しるべ よく当たる！易タロット占い」

記事ポイント 占いたい内容を思い浮かべてページをパッと開くだけで答えが得られる「書物占い」として活用できます易の象意を人気絵本作家・鈴木まもる氏のイラストで視覚化し、直感的に理解できる構成です『幸運の羅針盤 易タロットカード』と組み合わせることで、六十四卦の象意をより立体的に読み解けます 占いたい内容を思い浮かべてページをパッと開くだけで答えが得られる「書物占い」として活用できます易の象意を人気絵本作家・鈴木まもる氏のイラストで視覚化し、直感的に理解できる構成です『幸運の羅針盤 易タロットカード』と組み合わせることで、六十四卦の象意をより立体的に読み解けます

オレンジページが、向学学館主宰の鑑定士・天河日月（あまかわひつき）氏の著書『人生好転の道しるべ よく当たる！易タロット占い』を2026年5月26日（火）に刊行しました。

易とタロットを掛け合わせた独自メソッドを解説する本書は、六十四卦すべてを網羅したA5判160ページの解説書です。

オレンジページ「人生好転の道しるべ よく当たる！易タロット占い」





書名：『人生好転の道しるべ よく当たる！易タロット占い』著者：天河日月発売日：2026年5月26日（火）定価：1,760円（税込）判型：A5判・160ページ発行：株式会社オレンジページ

本書は、同社が刊行するロングセラー商品『幸運の羅針盤 易タロットカード』の公式解説書として位置づけられています。

著者の天河日月氏は太極運命術学会理事・日本易学協会会員を務め、長年にわたりプロの占い師への指導も行ってきた実力派の鑑定士です。

本書の大きな特長は、カードを持っていなくても単体で「書物占い（ビブリオマンシー）」として活用できる点です。

占いたい内容を頭に思い浮かべてページをパッと開くだけで、そのページが答えになります。

『幸運の羅針盤 易タロットカード』と組み合わせた場合は、カードが示す象意をより立体的に読み解くことができます。

書物占いとしての手軽さ





本書の構成ページには六十四卦の解説と特長が整理されており、初めて易タロットに触れる読者でも使い方を把握しやすい設計です。

特別な道具を準備せずに使える「書物占い（ビブリオマンシー）」の形式を採用しているため、外出先や寝室など場所を選ばずに活用できます。

『幸運の羅針盤 易タロットカード』との併用では、カードが示す象意を本書の解説でより深く読み解けます。

初心者が一枚引きから始める場合にも、経験者がヘキサグラムや年盤スプレッドを活用する場合にも対応した構成となっています。

イラストと陰陽マークで直感的に読み解く





本書には陰陽マークの4つのパターンが掲載されており、占いの相手とのパワーバランスを視覚的に確認できます。

この記号を手がかりに、占い結果を翌日の具体的な行動に落とし込む使い方ができます。

易の象意は人気絵本作家・鈴木まもる氏の温かみのあるイラストで視覚化されており、文章を読む前に状況を直感的に把握できます。

解説文には「一歩を踏み出せない方へ」といった具体的な行動指針も掲載されており、日常の選択に迷う場面で指針を与える構成です。

六十四卦の解説と展開法





第1卦「乾為天」のページには、卦のイメージと象意が見開きで示されています。

Part2では第1卦「乾為天」から第64卦「火水未済」まで全卦を個別に解説しており、各卦に天河日月氏による鑑定ノウハウが反映されています。

Part1では易の基礎知識として、六十四卦・八卦の成り立ちや八卦の意味（乾・兌・離・震・巽・坎・艮・坤）が解説されています。

Part3ではカードの展開法として1枚引き・ヘキサグラム・年盤スプレッドが収録されており、「★」を活用した1日の運勢の読み方も掲載されています。

関連書籍『幸運の羅針盤 易タロットカード』





天河日月氏がオレンジページから刊行したロングセラー商品『幸運の羅針盤 易タロットカード』は、今回の解説書と対になる存在です。

カード単体での使用から、本書との組み合わせによるより深い読み解きまで、段階に応じた活用ができます。

書誌情報はオレンジページ公式サイトに掲載されています。

定価1,760円（税込）・A5判160ページの『人生好転の道しるべ よく当たる！易タロット占い』は、六十四卦すべてを網羅した解説書として占い初心者からカード愛好者まで幅広い層に対応しています。

鈴木まもる氏のイラストと4パターンの陰陽マーク、具体的な行動指針が、本を開いたその場で指針を与えます。

オレンジページ「人生好転の道しるべ よく当たる！易タロット占い」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『幸運の羅針盤 易タロットカード』を持っていなくても本書は使えますか？

A. 本書は単体でも「書物占い（ビブリオマンシー）」として活用できます。

占いたい内容を思い浮かべてページをパッと開くだけで答えが得られる仕組みになっており、カードが手元にない場面でも指針が得られます。

『幸運の羅針盤 易タロットカード』との組み合わせでは、カードの象意をより立体的に読み解くことができます。

Q. 易の知識がない初心者でも理解できますか？

A. Part1で「易とは何か」から六十四卦・八卦の成り立ちまでの基礎知識が解説されているため、前提知識なしで体系的に学べます。

各卦の解説には人気絵本作家・鈴木まもる氏のイラストが添えられており、文章を読む前に象意を直感的に把握できる構成です。

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