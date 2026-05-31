試しに買ってみたら…「結構いいじゃん！」100円とは思えない♡手が汚れない文具

ダイソーで見つけた『回すと芯が出るクレヨン』を試してみたら、100円とは思えない使いやすさに驚き！ペンのように細くて持ちやすく、手が汚れにくいのも嬉しいポイントです。発色もきれいで、大人の塗り絵やイラストにもぴったり。一方で、硬めの描き心地やキャップなしなど気になる点も…詳しくご紹介していきます！

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商品情報

商品名（左から）：回すと芯が出るクレヨン（5本、寒色）／回すと芯が出るクレヨン（5本、暖色）

価格：各￥110（税込）

内容量：各5本

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480531182／4550480531175

大人の趣味にいいかも！ダイソーの手が汚れないクレヨン

最近ダイソーの図画工作系の売り場をチェックしていたところ、気になるアイテムを発見しました。

その名も『回すと芯が出るクレヨン（5本、寒色）』と『回すと芯が出るクレヨン（5本、暖色）』。見た目はペンのようにスリムで、普通のクレヨンとは少し違ったデザインです。

100円だし試しに買ってみようかな〜と軽い気持ちで購入してみたのですが、実際に使ってみると予想以上に便利でした。

まず驚いたのが、その持ちやすさ。細身のペンタイプなので、小回りが利いてとても描きやすいんです。

しかも繰り出し式なので、手が汚れにくいのも嬉しいポイント。クレヨン特有のベタつきが苦手な方でも使いやすそうです。

ダイソーの『回すと芯が出るクレヨン（5本、寒色）』と『回すと芯が出るクレヨン（5本、暖色）』を実際に使ってみた！

発色もかなりきれいで、100円商品とは思えないクオリティ。特に大人の趣味として人気の塗り絵などにはぴったりだと感じました。

一方で、実際に使ってみて気になった点もありました。クレヨン自体が硬めなので、色を混ぜてグラデーションを作るような混色にはあまり向いていません。

重ね塗りをしても、きれいに混ざるというよりは、単純に色が重なるだけという感じです。

また、キャップが付いていないのも少し気になるところ。つかい始めは特に芯をひっこめた状態でも先端がむき出しになるので持ち運びの際にポーチの中が汚れてしまう可能性があります。

収納用に専用ケースを用意しておくと安心だと思いました。

今回はダイソーの『回すと芯が出るクレヨン（5本、寒色）』と『回すと芯が出るクレヨン（5本、暖色）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。