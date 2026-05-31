100均に見えない高級感♡スリムで持ち運びやすい専用ケース
商品情報
商品名：ジュエリーケース（シンプル、7.7cm×8cm）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：7.7cm×8cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480593173
おしゃれで持ち運びに便利♡ダイソーの『ジュエリーケース（シンプル、7.7cm×8cm）』
アクセサリーの持ち運びに便利な専用ケースは、なるべくかさばらないものが理想的。それでいて価格がお手頃で、デザインもおしゃれだと完璧ですよね。
そんなアクセサリーケースってプチプラであるのかな…と思っていたところ、ダイソーのアクセサリー売り場で『ジュエリーケース（シンプル、7.7cm×8cm）』という商品を発見しました。
アクセサリーをスマートに持ち運べる、スリムサイズのおしゃれなケース。価格は110円（税込）とお手頃です！
まるで本物のレザーのように高見えする、スエード調の合皮が使用されています。質感はやわらかく、アクセサリーをやさしく収納できます。
色合いもナチュラルで上品な雰囲気。シンプルなデザインで大人が使いやすい印象です。
折りたたんでリボンで留める仕様もおしゃれで、ブランド品のような高級感があります。
2つ折りタイプのかさばらない簡易的なアクセサリーケースで、見た目にもこだわりたい方におすすめです。
ネックレスや大ぶりなピアスの収納にピッタリ！
ポケットにサッと収納するだけで管理が楽。旅行先などでアクセサリーを一時的に外したときの仮置きなどにも便利です。
サイズは約7.7cm×8cm。大きさ的に大ぶりなアクセサリーがちょうどいいので、筆者はネックレスや大ぶりなピアスをメインに収納しています。
小さなピアスや指輪だと、スルッと脇からすり抜けて落ちないかやや不安なので、このケースに入れて、さらに化粧ポーチなどのポケットに入れるようにしています。
立体的なケースのようにかさばらないので、ポーチインポーチのような使い方ができるのも魅力です。
今回は、ダイソーの『ジュエリーケース（シンプル、7.7cm×8cm）』をご紹介しました。
100均の商品とは思えないような、お手頃で高見えする便利なアイテム♡気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。