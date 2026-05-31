100均に見えない高級感♡スリムで持ち運びやすい専用ケース

アクセサリーケースは、なるべくかさばらないものが理想的。それでいて価格がお手頃で、デザインもおしゃれだと完璧ですよね。そんなアクセサリーケースがダイソーに登場していました！スエード調素材が使用された、上品で高級感のある佇まい。スリムで持ち運びやすく、アクセサリーを優しく保護してくれますよ。

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商品情報

商品名：ジュエリーケース（シンプル、7.7cm×8cm）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：7.7cm×8cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480593173

おしゃれで持ち運びに便利♡ダイソーの『ジュエリーケース（シンプル、7.7cm×8cm）』

アクセサリーの持ち運びに便利な専用ケースは、なるべくかさばらないものが理想的。それでいて価格がお手頃で、デザインもおしゃれだと完璧ですよね。

そんなアクセサリーケースってプチプラであるのかな…と思っていたところ、ダイソーのアクセサリー売り場で『ジュエリーケース（シンプル、7.7cm×8cm）』という商品を発見しました。

アクセサリーをスマートに持ち運べる、スリムサイズのおしゃれなケース。価格は110円（税込）とお手頃です！

まるで本物のレザーのように高見えする、スエード調の合皮が使用されています。質感はやわらかく、アクセサリーをやさしく収納できます。

色合いもナチュラルで上品な雰囲気。シンプルなデザインで大人が使いやすい印象です。

折りたたんでリボンで留める仕様もおしゃれで、ブランド品のような高級感があります。

2つ折りタイプのかさばらない簡易的なアクセサリーケースで、見た目にもこだわりたい方におすすめです。

ネックレスや大ぶりなピアスの収納にピッタリ！

ポケットにサッと収納するだけで管理が楽。旅行先などでアクセサリーを一時的に外したときの仮置きなどにも便利です。

サイズは約7.7cm×8cm。大きさ的に大ぶりなアクセサリーがちょうどいいので、筆者はネックレスや大ぶりなピアスをメインに収納しています。

小さなピアスや指輪だと、スルッと脇からすり抜けて落ちないかやや不安なので、このケースに入れて、さらに化粧ポーチなどのポケットに入れるようにしています。

立体的なケースのようにかさばらないので、ポーチインポーチのような使い方ができるのも魅力です。

今回は、ダイソーの『ジュエリーケース（シンプル、7.7cm×8cm）』をご紹介しました。

100均の商品とは思えないような、お手頃で高見えする便利なアイテム♡気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。