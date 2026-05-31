100円なのが不思議だわ！「冷蔵庫の片隅でしなしな…」野菜の延命ができる袋

ダイソーのGETできる『ホタテの貝殻を練り込んだジッパー付鮮度保持袋』は、100円とは思えない実力派の保存アイテム。ジップ付きで扱いやすく、トマトやキュウリ、葉野菜などの鮮度を保ちながら無駄なく使い切れるのが魅力です。冷蔵庫でしなしなになりがちな野菜の延命に役立つので、見かけたら即買い推奨ですよ！

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商品情報

商品名：ホタテの貝殻を練り込んだジッパー付鮮度保持袋

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：20cm×18cm×T0.04mm

内容量：6枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480686769

優秀すぎて100円なのが不思議…！

ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた『ホタテの貝殻を練り込んだジッパー付鮮度保持袋』は、100円とは思えないクオリティで感動したアイテム。

野菜の鮮度を保つための保存袋として優秀で、冷蔵庫の片隅でしなしなになりがちな野菜を長持ちさせてくれる商品なんです。

サイズは約縦200mm×横180mm×厚み0.04mm。6枚入りでお値段は￥110（税込）。ジッパー付きで開け閉めしやすく、使い勝手の良さもポイントです。

無印良品でも「野菜や果物の鮮度を保つポリエチレン袋」というコンセプトの近い商品が販売されており、今回のアイテムと比べるとサイズ展開や入り数などは無印に軍配が上がります。

しかしこの、"ジッパー付き"という便利さは、ダイソーの商品でないと体験できません。

実力派アイテム！ダイソーの『ホタテの貝殻を練り込んだジッパー付鮮度保持袋』

実際に使ってみると、袋の小ぶりなサイズ感がちょうどよく、トマトやキュウリ、使いかけの葉野菜などの保存にぴったり。

ジッパー付きなので、シンプルな保存袋より出し入れがらくちんなのも◎

そして驚くのが、100円商品とは思えないその実力。特に印象的だったのは、冷蔵庫の奥で忘れられていたほうれん草が、まだ食べられるレベルで残っていたことです。

いつ買ったのか思い出せないほど時間が経っていたのに…ダイソーさんには頭が上がりません。

今回はダイソーの『ホタテの貝殻を練り込んだジッパー付鮮度保持袋』をご紹介しました。

このシリーズを愛用している筆者ですが、野菜がダメになるのが本当に遅くて感動します！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。