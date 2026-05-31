ダイソーにしれっと凄いの出てる！「細かいミストで清涼感アップ！」驚きのハイテク扇風機

毎年この季節になるとさまざまなハンディファンが登場するダイソーですが、今年は凄い商品が登場していました！コラボ商品のおしゃれなハンディファンだと思いきや、なんとミスト付きで清涼感をアップさせることができる優れもの。風量調節機能やスタンドも付いており至れり尽くせりです！

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商品情報

商品名：ミスト付ハンディ扇風機

価格：￥1,100（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480994468

ミストと風ダブルで涼めるダイソーの『ミスト付ハンディ扇風機』

毎年この季節になるとさまざまなハンディファンが登場するダイソー。今年は凄い商品が登場していたので、早速購入してきました。

それが、こちらの『ミスト付ハンディ扇風機』。なんとミスト付きのハンディファンが1,100円（税込）で販売されていたんです！

しかも、デザインがトレンド感たっぷりでとにかくおしゃれ♡

日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」と、メンズファッション雑誌「FINEBOYS」そしてダイソーのスペシャルコラボ商品ということで、おしゃれに抜かりのないアイテムとなっています。

スタンドが付属しているので、立てて使うこともできます。スタンドはコンパクトなので、身軽に持ち運べて便利です。

充電口は最近主流のType-Cが採用されているのも嬉しいポイント。USBケーブルは別売となっているので用意する必要があります。

充電時間の目安は、約2時間30分となっています。

後ろにあるスイッチを2回押すと、ファンが回転を始めます。

スイッチを2回押してONにすると弱風力、もう1度スイッチを押すと中風力、さらにもう1度押すと強風力というように調節することができます。強風の状態から1度押すと、電源をOFFにできます。

強の状態だとリボンが飛びそうなほどの風力で、しっかり涼めて大満足です！ちなみに連続使用時間の目安は、風力弱、ミスト無しの状態で約4時間となっています。

ミスト＆ファンでより清涼感アップ！暑いときのクールダウンに◎

ミストを使う際は、タンクに水を入れる必要があります。

ファン部分を反時計回りに回し、持ち手の透明な部分を取り外します。

水道水を線の部分まで入れます。このとき線を越えないように注意が必要です。

ファンを時計回りに回してタンクにセットすれば準備完了。

水を入れた状態でもそこまで重くなく、ストレスには感じません。

スイッチを2度押してONにした状態で、さらにスイッチを長押しするとミストがミスト噴霧部から出てきます。30分自動停止タイマーが付いているので、消し忘れの心配もありません。

風だけよりもミストを一緒に使ったほうが冷たさや清涼感を感じられ、これからの季節におすすめ！普通のハンディファンよりも快適で驚きました。

今回は、ダイソーの『ミスト付ハンディ扇風機』をご紹介しました。

お出かけだけでなく、エクササイズ後やお風呂上がりのクールダウンなどにもぴったり！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。