100均で良いの見つけちゃった！ドライヤーで汗だく…から脱却！コンパクトで楽に扱えるブラシ

ドライヤーの時間をなるべく短縮したい夏。髪が長いと時間も長くなるので、せっかくお風呂に入ったのに汗まみれ…なんてことは避けたいですよね。そんな悩みを解消してくれる優秀なブラシをダイソーで発見！髪の毛が乾きやすいだけでなく、お手入れが楽な一体型構造。手にフィットして持ちやすく、優しい使い心地です！

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商品情報

商品名：乾きやすいブローブラシ（ウェーブ）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：73.7mm×110mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480708614

夏のドライヤーが楽になる！ダイソーの『乾きやすいブローブラシ（ウェーブ）』

夏はドライヤーの時間をなるべく短縮したいところ。髪が長いと時間も長くなるので、せっかくお風呂に入ったのに汗まみれ…なんてことは避けたいものですよね。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！ヘアケアグッズ売り場で見つけた『乾きやすいブローブラシ（ウェーブ）』をご紹介します。

実はダイソーには、人気の「乾きやすいブローブラシシリーズ」からさまざまな種類の商品が登場しているのですが、柄が付いたタイプが多く展開されています。その中でも、こちらは特に使いやすそうだったのでチョイスしてみました。

このブラシは、ピンと本体が一体型になっているのが特徴。隙間が空いているのでドライヤーの風が通りやすく、髪の毛を乾かしやすいです。

複雑なパーツなどもなく、ピンと本体の間にホコリが溜まりにくい点もGOOD。お手入れが楽なので、メンテナンスのストレスから解放されます。

サイズは約73.7mm×110mm。コンパクトなので持ち運びやすく、旅行やジムなどにも最適です。

洗面周りなど狭いスペースでの収納にも収まりが良いですよ。

ブラシはなだらかなカーブがついており、柄がなくても手に馴染んでくれます。

両サイドが程よく凹んでいる形状なので、しっかり手にフィットして持ちやすいです。

ブラシの中央部分が窪んだ構造になっているのも見逃せないポイント。これによって頭の丸みにぴたっと沿います。

ピンの先端も尖りすぎていないため、頭皮を程よくマッサージできてリラックス感も得られます。

やわらかめのピンで優しい使い心地！コツを掴めば柄無しでも便利◎

早速ブラッシングしてみましたが、やわらかめのピンで優しい使い心地です。ただ、柄がない分ドライヤーを適当に当てると、頭部の当てたい場所が手に隠れて風が届きにくいかな…という感覚もあります。

しっかりと頭皮に当てるようにしてブラシをあてがい、ドライヤーを動かせば問題ありませんでした。コツさえつかめば、ドライヤー時間の短縮にもつなげることができて便利です！

今回は、ダイソーの『乾きやすいブローブラシ（ウェーブ）』をご紹介しました。

ドライヤーが楽になるだけでなく、持ち運びにも便利な優秀ブラシ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。