群馬県・伊勢崎オートレース場のナイターG1「第33回ムーンライトチャンピオンカップ」は12Rで優勝戦（4100メートル＝8周）が行われる。準決11Rを圧勝した鈴木圭一郎が通算999勝。大台の1000勝に王手をかけて大一番に臨む。

準決11Rの鈴木圭は、試走タイムが3秒27と破格の数字。レースも道中で不利があったものの、そこからの追い上げが強烈だった。今シリーズ好調メンバーが集結して、最後も決して簡単ではない。それでも高いハードルを乗り越えて通算1000勝を達成する。

相手筆頭は、地元で5戦全勝の完全Vを狙う高橋貢。パワーに加えてスタートの切れも抜群。先行ペースに持ち込みたい。青山はパワーアップを施して、さばき勝負。スタートさえ互角なら早川の浮上も十分だ。

＜1＞田村治郎 エンジンは伸びがあるけど、手前が少し重い。タイヤに助けられた。スタートに集中する。

＜2＞浅倉樹良 開けたいところで開けられるのがいい。バック修正でハネに関しても軽減されていた。

＜3＞平田雅崇 道中は落ち着いて走れたし、エンジンに余裕がありそう。微調整くらいでスタートに集中。

＜4＞栗原佳佑 タイヤが低かった。エンジンも力が足りない。リングを考える。タイヤも当てていく。

＜5＞高橋貢 スタートを行けたのが大きい。エンジンは伸びが良さそう。手前のカカリがもうひとつ。

＜6＞早川清太郎 スタートは切れた。エンジンの手応えもまずまず。足周りを優先に考えていきたい。

＜7＞鈴木圭一郎 パーツをいろいろ換えて、乗りやすかった。あとは扱ってもリングを換えるくらい。

＜8＞青山周平 少し試走が気になっている。メリハリがなかったので、何とか良くしていきたい。