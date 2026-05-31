世間話にも出てくる「景気」というワードですが、多くの人たちが持つ「景気」の認識と、実際の定義には、少々乖離があるかもしれません。経済評論家の塚崎公義氏が、「景気」の正確な定義と、景気変動の理由について平易に解説します。

景気は勝手に止まらない

経済学の教科書を開くと、景気が変動する要因として在庫循環等が記されていますが、後述するように、それらは過去のもので、現在では重要ではありません。景気は、自分では方向を変えないのです。

景気が回復している時には、「売れるから作る。そのために雇う」「給料もらった元失業者が買うから、さらに売れる」ということで、回復が続きます。企業は増産のための設備投資をするので、鉄やセメントや設備機械などが売れるようになります。銀行も、借り手企業が黒字であれば気楽に融資してくれるでしょう。サラリーマンも、リストラされる恐怖が和らぎ、財布の紐を緩めるかもしれません。こうして景気はどんどん良くなっていきます。

反対に、景気が悪化しつつある時には「売れないから作らない。だから雇わない」「失業した人は買わなくなるから、さらに売れなくなる」という具合で景気はどんどん悪くなるのです。

景気の方向を変えるのは「外部要因」と「財政金融政策」

景気が自分で方向を変えることはありませんが、実際には景気の方向は頻繁に変わります。その要因として重要なのは、外部要因と財政金融政策です。

外部要因としては、米国で発生したリーマン・ショックによって日本の景気が悪化したケースが代表的でしょう。米国の景気が悪化すると日本からの輸出が減り、日本企業の生産が減り、日本の景気も悪化します。かつては急激な円高によって輸出が減少して日本の景気が悪化したことも、稀ではありませんでした。反対に、米国の景気が回復したり円安ドル高になったりして輸出が増え、日本の景気が回復する、ということも珍しくありません。

バブルの崩壊で景気が悪化することもあります。日本のバブル期には、皆が浮かれて贅沢をしていたため、バブルが崩壊した時には反動で消費が落ち込みました。加えて、高級車などをすでに買ってある消費者が多く、耐久消費財の売れ行きはしばらく落ち込んだままでした。企業も多額の借金をして大きな工場を建てて労働者を大勢雇っていたので、バブル崩壊後しばらくは設備投資をする企業がなかったのです。

バブル崩壊の場合には、金融危機が発生して景気を大きく下押しする可能性もあります。借金で土地を買った人々が相次いで倒産すると、銀行は貸出が回収できずに赤字になります。銀行には「自己資本比率規制」が課されていて、自己資本の12.5倍までしか貸出をしてはいけないので、銀行の赤字が続いて自己資本が減ると、貸せる金額が減ってきます。すると、貸したくても貸せない銀行が増えてきて、「貸し渋り」を受けた借り手が材料仕入れ資金が借りられずに倒産する、といったことが起こり得るのです。実際、日本のバブル崩壊時も米国のリーマン・ショックの時も、銀行の貸し渋りが景気悪化を深刻化させました。

外部からの力が働かなくても、景気は変動します。政府が財政政策で、日銀が金融政策で、景気の方向を変えようとする場合があるからです。景気が悪化している時に流れを好転させようという場合のみならず、景気が良すぎてインフレが心配な時には政府日銀が「景気をわざと悪くしてインフレを抑えよう」とする場合もあります。財政政策と金融政策については、別の機会に詳述することにします。

景気回復宣言は水準ではなく方向

世の中の人は、景気が良いか悪いか、という水準を重視しますが、景気のプロたちは方向を重視しますので、注意が必要です。

政府が「景気回復宣言」を出すことがありますが、それを聞いた中小企業の社長が激怒したのを見たことがあります。「政府は何もわかってない。景気は少しも良くないし、俺の会社は大赤字だ」と言うのです。中小企業の社長にとっては景気の水準が低いことが問題なのでしょうが、政府は「景気の方向が下向きから上向きに変わった」ということを宣言しただけなのです。「景気の方向が上向きになったから、しばらくすれば景気は良くなり、中小企業も黒字になるでしょう」と言っているだけなのです。なんといっても、景気の方向が変わった宣言が出るのは、景気が一番悪かった日の翌日（実際にはもう少し後）なのですから。

景気循環は高齢化で縮小

景気については、景気の波が高齢化で小さくなっているという認識も重要です。高齢者の収入は年金中心なので、高齢者の消費は景気と無関係です。ということは、高齢者向けの仕事をしている若者の収入も消費も景気と無関係だということです。極端な話、若者が全員で高齢者の介護をしている国では景気変動はほとんど無いでしょう。それに少しずつ近づいているわけですね。

筆者は引退する年齢ですので「景気予想屋」の仕事が減っても悲しくありませんが、後輩たちが可哀想だ、と思います。仕方のないことですが。

「在庫循環」等が、近年の景気変動要因ではなくなった理由

昔は製造業が経済の中心でしたし、在庫管理技術も稚拙でしたから、「在庫が増えすぎると企業が生産を減らし、それで景気が悪化する」といったことも多かったのでしょうが、最近は経済の中心がサービス業ですし、在庫管理技術も進歩しているので、在庫が景気を動かすケースは減っています。もっとも、在庫の動きと景気の動きには一定の関係がありますから、在庫の動きを見ていると景気の先行きが予想しやすい、といったことは今でもあります。

設備投資循環についても、各社が一斉に更新投資を行っていた時代ではなくなり、買い替えが頻繁なコンピューター関連の設備投資が増えてきたことなどから、最近では景気を動かすほどの力は持っていないようです。

今回は、以上です。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。ご了承いただければ幸いです。

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塚崎 公義

経済評論家