Zoffの創業25周年記念「3プライスフェア」第2弾。人気のアイウェアが5500円から手に入る！《6月4日まで》
メガネブランド「Zoff」は2026年6月4日まで、全国の店舗と公式オンラインストアで、25周年創業祭キャンペーンとして「3プライスフェア」を開催しています。
優秀なメガネ＆サングラスがずらり
人気のアイウェアを、期間限定価格5500円、7700円、9900円の3プライスで展開しているキャンペーン。
定番品からファッションアイテムとしても優秀なアイウェア、UV100%カットのサングラス、子ども向け商品まで、充実のラインアップです。
対象アイテムの一部を紹介します。
【5500円】
・ZN201008-14E1
6600円→5500円に。
・ZA251023-11A1
6600円→5500円に。
【7700円】
・ZA251007-18E1
9900円→7700円に。
・ZY252G03-15E1
9900円から7700円に。
【9900円】
・ZN251015-49A1
1万1100円から9900円に。
・ZN251G24-43A1
1万1100円から9900円に。
オプションレンズの選択は、別途料金がかかります。
なお、予告なく開催期間や価格などが変更になる場合があります。
また、他の割引との併用ができない場合があるので、詳しくは店舗スタッフに確認してみて。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）