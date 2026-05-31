Zoffの創業25周年記念「3プライスフェア」第2弾。人気のアイウェアが5500円から手に入る！《6月4日まで》

メガネブランド「Zoff」は2026年6月4日まで、全国の店舗と公式オンラインストアで、25周年創業祭キャンペーンとして「3プライスフェア」を開催しています。

優秀なメガネ＆サングラスがずらり

人気のアイウェアを、期間限定価格5500円、7700円、9900円の3プライスで展開しているキャンペーン。

定番品からファッションアイテムとしても優秀なアイウェア、UV100%カットのサングラス、子ども向け商品まで、充実のラインアップです。

対象アイテムの一部を紹介します。

【5500円】

・ZN201008-14E1

6600円→5500円に。

・ZA251023-11A1

6600円→5500円に。

【7700円】

・ZA251007-18E1

9900円→7700円に。

・ZY252G03-15E1

9900円から7700円に。

【9900円】

・ZN251015-49A1

1万1100円から9900円に。

・ZN251G24-43A1

1万1100円から9900円に。

オプションレンズの選択は、別途料金がかかります。

なお、予告なく開催期間や価格などが変更になる場合があります。

また、他の割引との併用ができない場合があるので、詳しくは店舗スタッフに確認してみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）