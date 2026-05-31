5月28日（木）午後から、気象庁が発表する大雨や高潮に関連する防災気象情報が刷新されました。これまでにも新しい情報が追加されるなど、度々変更がなされてきた防災気象情報ですが、今回はそれらを根本的に整理し直すことを目指す、大きな変更です。

【写真を見る】【新たな防災気象情報】これだけは絶対に押さえたい“３つのポイント”とは？気象予報士が解説 「いま自分がどんな避難行動をとるべきなのか…レベルで直感的に判断すること」が最も大切

災害時にとるべき行動の目安となる「警戒レベル」と情報を結びつけて、より直感的に危険度がわかるようになったことが特徴ですが、新たに追加される「レベル４ 危険警報」など耳慣れないものもあり、初めのうちは戸惑う人も多いかもしれません。

これから本格的な大雨や台風の季節を迎えるいま、これだけは絶対に押さえておいてほしい「3つのポイント」に絞って解説します。（気象予報士・前田智宏）

ポイント1：頭に「レベル○」がつき 避難判断がしやすく

1つ目のポイントは、これまでの注意報や警報に、危険度を表す数字がつけられ、セットで発表されるようになったことです。例えば、これまで「大雨警報が発表されました」とお伝えしていたところが、「レベル３大雨警報が発表されました」という形になります。

新たな情報では、「大雨（浸水）」「河川氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、情報の名称そのものに「レベルの数字」が明記されます。これらの災害は、危険度によって「誰が」「どのタイミングで」「どんな避難をするべきか」が変わってくるため、危険度を数字で示すことによって直感的に避難判断をしやすくする狙いがあります。

一方で、暴風警報や大雪警報などにはレベルは付きません。これは、「不要不急の外出を控える」といった基本行動が、多くの人に共通しているためです。今回の変更では、雨と高潮に関連する気象情報のみが変わります。

ポイント2：「レベル4 危険警報」が新設 “危険”な場所から全員避難

2つ目のポイントは、最も重要な避難のタイミングである「レベル4」に、新しい“警報”が仲間入りしたことです。その名も「危険警報」です。

これまでは、警戒レベル４には「土砂災害警戒情報」や「氾濫危険情報」など、バラバラの名称の情報が位置づけられていたり、大雨浸水に関するレベル４相当の情報が存在しなかったり、複雑な情報体系になっていましたが、統一して「警報」と「特別警報」の間に「危険警報」を置く形に整理されました。

これからは「レベル４大雨危険警報」など、4種類の「危険警報」が発表されることになります。

「レベル5 特別警報」が出されるような段階は、すでに周囲で災害が発生しているような状況です。避難所へ移動すること自体が危険になる場合があるため、今いる場所で命を守る行動をとることが求められます。

そのため「レベル4」の段階で、移動を伴う避難は完了しておく必要があります。「危険警報」という馴染みのない情報に戸惑うことがあるかもしれませんが、“危険”な場所にいる人はこの時点で避難する必要があると覚えておいていただければと思います。

ポイント3：自治体ごとの「洪水警報・注意報」は廃止 河川ごとの発表へ

3つ目は、川の増水や氾濫に関する情報の伝え方がガラリと変わった点です。今回の見直しで、これまで市町村単位で発表されていた「洪水警報」や「洪水注意報」は廃止され、河川ごとの情報へ整理されました。これからは、川の規模によって情報の出方が2つに分かれます。

「洪水予報河川」と言われる国や都道府県が指定している大きな川については、市町村単位ではなく「〇〇川にレベル3氾濫警報」のように、川ごとに情報が発表されるようになります。一方で、そのほかの中小河川（水位周知河川など）の氾濫や、それに伴う街なかの浸水の危険性については、まとめて「レベル3大雨警報」などの大雨警報・注意報の中でカバーされることになります。自分の身近にある川が、洪水予報河川なのか、そうではないのかを、予め確認しておくと安心です。

まとめ “将来は「震度」のように”

防災気象情報の構成は根本から新しくなり、最初は戸惑うこともあるかもしれません。しかし、「レベル3で高齢者など避難に時間のかかる人は避難」「レベル4で危険な場所からは全員避難」という、基本となる私たちが取るべき行動のタイミングはこれまで運用されてきた「警戒レベル」と全く変わりません。

皆さんに求められることは、情報の名称を正確に覚えることではありません。最も大切なのは、いま自分がどんな避難行動をとるべきなのかを、レベルで直感的に判断することです。

今回の変更に関連した議論を続けてきた国の有識者会議の座長を務めた、京都大学防災研究所の矢守克也教授は、今回の変更を「ホップ・ステップ・ジャンプ」の「ステップ」と位置付けたうえで、将来は地震の「震度」のように、日本語名称をなくした数字（レベル）だけの形に「ジャンプ」する可能性に言及しています。

「震度４」と言われれば、どれくらいの強さで、大きな被害がありそうかどうかといった共通認識を、日本に住む多くの人が持っています。気象においても、こうした「レベル」感がさらに浸透していけば、「〇〇警報」というような日本語名称なく、「大雨レベル４」のように情報をよりシンプルな形に改善することを見据えているのです。

まもなくやってくる大雨・台風シーズン。テレビやスマホの通知などを通して「レベル○」という数字を見かけたら、自分がいまどう行動するべきかを意識し、早めの避難につなげてください。

文：前田智宏

毎日放送 気象予報士（南気象予報士事務所所属）

MBSテレビ「よんチャンTV」などに出演中。京都大学大学院 情報学研究科博士後期課程（防災研究所）にて、防災気象情報に関する研究にも取り組む。気象防災アドバイザー・健康気象アドバイザー・防災士など有資格。