未利用魚のアカエイを使って開発した商品を手に持つ「マルサン松並商店」社長の松並理恵さん＝4月14日、宮城県塩釜市

「海の厄介者」がイタリアンに変身―。宮城県塩釜市の水産加工会社「マルサン松並商店」が、見た目などを理由に市場で流通しにくい「未利用魚」の商品化を進めている。第1弾はアカエイを使ったアラビアータ。東日本大震災直後に急逝した父親から会社を継いだ社長の松並理恵さん（49）は「困っていた時、助けてくれた漁師や市場の人たちに恩返しがしたい」と話す。（共同通信＝飯田壮一郎）

松並さんによると、アカエイは暖かい海に生息するが、近年は海水温が上昇し三陸沖でも漁網に入る数が増えている。重くて大きな針があるため網を傷つけ、売り先もなく漁師や市場関係者を悩ませていた。

商品化は3年ほど前、アカエイの増加などを調査していた県からの打診がきっかけ。エイに含まれる豊富なコラーゲンを売りにできると考えた。しかし、強いぬめりと軟骨の処理が壁となった。試行錯誤の末、新しい機械を導入。本業で培ってきたタラなどの加工技術も融合させ課題を克服した。

2024年12月に発売したのは、ピリ辛のトマトソースをアクセントにした「生姜香るエイヒレのアラビアータ」。軟骨のこりこりとした食感が特徴で評判は上々だ。

手間やコストがかかり、知名度の低さから売れ行きが鈍く、採算も厳しい未利用魚の加工。それでも事業を続ける背景には「自分さえ良ければいいという考えは持たない」という父の教えがある。

2011年の震災で父昭佳さん＝当時（61）＝は人工透析を十分に受けられず約2週間後に亡くなった。経営未経験の松並さんが会社を継ぎ、途方に暮れた時、相談に乗ってくれたのは地元の商工会や漁業関係者だった。資金繰りから加工のノウハウまで教わり、なんとか会社を存続させることができた。

未利用魚の活用は変化する海の環境に対応するだけでなく、漁師や市場関係者に利益を還元することで恩返しにつながる。「今の自分と会社があるのは皆のおかげ」。感謝を胸に、新たな商品開発に取り組んでいる。

宮城県塩釜市