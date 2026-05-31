猫のための移動シェルターとして改装されたキャンピングカー

猫の保護活動をしている岐阜市のNPO法人がキャンピングカーを改装し、猫のための移動シェルターを作った。平時は譲渡会を開くために使い、災害が起きればペットの預かりやペット用品輸送に活用する。NPO代表の今尾香織さん（39）は「1匹でも多くの出合いをつなぎ、いざという時に安心できる場所を作りたい」と話す。（共同通信＝福岡未歩子）

NPOは2022年設立の「Wellbeing」。自前の保護施設は持たず、保護した猫は「1対1でたっぷり愛情をかけてあげたい」と、約20人のボランティアが譲渡先が見つかるまで自宅で預かる。月1回程度、公民館などを借りて保護猫の譲渡会を開き、年間約200匹に新しい家族を見つけている。

ただ、動物アレルギーや衛生面への懸念から、商業施設や公共施設では譲渡会を開催できないことが多い。駐車場や広場の使用を打診されることもあるが、猫を安全に連れて行くことが難しく、断念していた。大きな災害があるたび、避難所にペットを連れて行けず、車などで生活する人がいることから、譲渡会や災害時に使える移動シェルターの製作を決めた。

今年2月から約2カ月間、クラウドファンディングを実施した。集めた約360万円をもとに、水回りや空調設備を備えた中古キャンピングカーを購入。既存のベッドやソファを撤去して、8匹以上が過ごせるスペースを作った。停電時でも電気が使えるよう太陽光パネルも備える。

今後、公園や商業施設の駐車場などで譲渡会を開く予定だ。災害時にはペットの預かりのほか、餌や猫砂などを被災地に届ける役割を担う。今尾さんは「移動シェルターを目にした方が、保護猫という存在や、災害時にペットを守る方法を考えてもらえればうれしい」と話した。