ママさんの外出中、見守りカメラには健気すぎる“忠猫”の姿が映っていて…？切なくも可愛い猫さんたちのお留守番風景と、帰宅後の愛に溢れた光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7.6万回再生を突破し、「切ないけどめっちゃかわいい」「とても愛されてますね」といったコメントが寄せられました。

【動画：外出中のママを探し回る猫→帰りが待ちきれず、玄関で…見守りカメラがとらえた『健気な光景』】

ママがいない！

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎ファミリー』に投稿されたのは、ママさんが髪を切りに外出したある日の様子。何度も鳴きながら探し始めたのは、最年長のパパ猫「ぽこ太郎」くんだったそうです。

一通り探し回り、外出に気づくと玄関へ。そこでも切なげな声を上げていると、ニャルソック業務に励んでいたパパ大好きっ子な息子猫「うま次郎」くんが駆けつけてくれたといいます。

見守りカメラに映っていたのは…

まるで支え合うように寄り添う親子の尊い姿が見られた一方、リビングでは普段通りマイペースに過ごす末っ子猫「しろがね丸」くんの姿が。うま次郎くんが部屋に戻った後も、ぽこ太郎くんはもう一度探してからやはり玄関へ戻ってきたそうです。

位置は変われども玄関で待ち続けるぽこ太郎くんの姿は、まさに忠猫。切ない光景ですが、健気な姿に思わずキュンとしてしまいます。これは急いで帰るしかありませんね。そして先に帰宅したパパさんと過ごしていると、ママさんが帰宅したそうで…。

帰宅で大喜びのニャンズ

いち早く気づいた親子は玄関に通じるドアの前に駆けつけ、テンション爆上がりに！一足遅れてしろがね丸くんも合流し、ガラス窓からは子猫のようにキラキラした可愛いお顔たちが覗いていたといいます。

待望の再会にぽこ太郎くんは喜びを爆発させ、熱烈歓迎！抱っこからの猫吸いもすべて受け入れ、ペロペロと可愛すぎる甘え返しをするほどだったとか。ちなみに髪が短くなったママさんにうま次郎くんは少し戸惑い、しろがね丸くんは警戒気味だったそう。お留守番中も帰宅後も、三者三様の反応を見せた3ニャンズなのでした。

投稿には「ぽこちゃんの忠猫っぷりが凄い(笑)こんなの見たら寄り道出来ないですね」「帰ってきた瞬間子猫みたい♡」「ほんと犬以上の歓迎ですね」「ポコさんの愛はまっすぐでかわいい」「ぽこうましろ揃ってのお出迎えなんてママ幸せすぎるでしょw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎ファミリー』では、仲良しなニャンズとご家族の日常の様子が投稿されています。性格がまるで違うぽこ太郎くんたちそれぞれの可愛らしい姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。