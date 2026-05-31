550円弁当、補助で280円台に！ 玉子屋「健康経営優良法人2026（ブライト500）」

記事ポイント 食事補助の非課税枠が月額7,500円へ引き上げられ、福利厚生としての社食需要が拡大しています玉子屋の550円日替わり弁当は補助制度活用で実質300円台での利用が可能です導入企業では喫食率が10％から50％へ上昇し、従業員の約8割が利用する福利厚生として定着した事例もあります 食事補助の非課税枠が月額7,500円へ引き上げられ、福利厚生としての社食需要が拡大しています玉子屋の550円日替わり弁当は補助制度活用で実質300円台での利用が可能です導入企業では喫食率が10％から50％へ上昇し、従業員の約8割が利用する福利厚生として定着した事例もあります

都内のランチ代が2022年の平均860円から2025年には939円へと約9％上昇し、1,000円超えも一般化しています。

賃上げ実感が伴わない中、「第3の賃上げ」として福利厚生への注目が高まっており、食事補助の非課税枠が月額7,500円へ引き上げられたことで社食需要が広がっています。

玉子屋「健康経営優良法人2026（ブライト500）」





提供弁当：日替わり弁当 550円補助制度活用時：実質300円台で利用可能認定：健康経営優良法人2026（ブライト500）

玉子屋は、東京都大田区に拠点を置く弁当デリバリー会社です。

2026年に「健康経営優良法人2026（ブライト500）」の認定を取得しており、従業員の食環境整備を通じた健康経営支援に取り組んでいます。

550円の日替わり弁当を企業向けに提供しており、食事補助制度を組み合わせることで1食あたりの実質負担が300円台となります。

販売数は2022年の39,000食から2025年には42,500食へと増加しており、社食需要の拡大とともに利用が伸びています。

企業が食事補助を導入した場合、従業員の喫食率が10％から50％へ上昇した実績もあります。

社会背景：ランチ代上昇と「第3の賃上げ」





都内のランチ代平均は2022年の860円から2025年の939円へと上昇しており、物価高が続く中で昼食代の負担増が続いています。

こうした背景から、給与アップや残業代に次ぐ「第3の賃上げ」として福利厚生が注目されるようになっています。

食事補助の非課税枠が月額7,500円へ引き上げられたことで、日常的に活用できる制度として企業の導入検討が増えています。

導入企業での効果





黄色帯とひよこマークが目印の玉子屋配送車が、東京駅丸の内口前の交差点を走行しています。

毎日の配達体制により、導入企業の従業員が安定した食事環境を利用できます。

日本証券業協会では、玉子屋の食事補助制度を導入することで昼食確保の手間削減・安定した食事環境の実現・健康面への安心感向上といった効果が確認されています。

東京電制工業では1食あたり270円の食事補助を導入した結果、1日の利用数が15食から40食へと増加します。

その他の複数の導入企業からは、従業員の約8割が利用する福利厚生として定着した事例や、健康経営度調査の偏差値向上に寄与したという報告も寄せられています。

玉子屋について





1975年創業の玉子屋は、オレンジ色のリボン型バッジにひよこキャラクター2体をあしらったブランドロゴのもと、半世紀にわたって企業向け弁当デリバリーを続けています。

今回取得した「健康経営優良法人2026（ブライト500）」認定は、食を通じた従業員の健康支援が評価されたものです。





「健康経営優良法人2026（ブライト500）」は、従業員の健康保持・増進に取り組む優良な中小規模法人に与えられる認定制度です。

玉子屋は日替わり弁当の安定供給と食事補助制度の設計支援を通じて、この認定基準を満たしています。

食事補助制度は月額7,500円の非課税枠を活用することで、企業側のコスト効率と従業員の実質的な手取り増を両立できます。

550円の弁当に270円の補助を組み合わせると、従業員負担は280円となり、毎月の昼食費を大幅に抑えられます。

導入後に喫食率が10％から50％へ上昇した実績は、制度設計の効果を示す具体的な数値です。

玉子屋「健康経営優良法人2026（ブライト500）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 食事補助の非課税枠はいくらですか？

A. 月額7,500円です。

この枠内で企業が従業員の食事補助を行う場合、従業員側に所得税がかかりません。

Q. 玉子屋の日替わり弁当を食事補助で利用すると実質いくらになりますか？

A. 550円の日替わり弁当に食事補助を組み合わせると、実質300円台での利用が可能です。

東京電制工業での事例では1食あたり270円の補助が設定されており、従業員負担は280円となっています。

Q. 玉子屋の弁当導入後に喫食率が上がった企業はありますか？

A. 複数の導入企業で喫食率が10％から50％へ上昇した実績があります。

東京電制工業では1日の利用数が15食から40食へと増加しており、従業員の約8割が利用する福利厚生として定着した事例も報告されています。

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