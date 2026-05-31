5つの吉日が重なる6月21日、無料配布！ zired「吉日カレンダー2026年6月版」

記事ポイント 2026年6月21日（日）は寅の日・月徳日・母倉日・天恩日・大安の5つが重なるスーパー開運日占いメディア「zired」が吉日カレンダー2026年6月版を登録不要・完全無料で配布中一粒万倍日・天赦日・巳の日など10種類の吉日が六曜とともに一覧で確認できます 2026年6月21日（日）は寅の日・月徳日・母倉日・天恩日・大安の5つが重なるスーパー開運日占いメディア「zired」が吉日カレンダー2026年6月版を登録不要・完全無料で配布中一粒万倍日・天赦日・巳の日など10種類の吉日が六曜とともに一覧で確認できます

2026年6月は、複数の開運日が重なる注目の月です。

占いメディアziredが、縁起のいい吉日を一目で確認できる『吉日カレンダー2026年6月版』を無料配布しています。

登録不要でダウンロードでき、スマートフォンやパソコン、タブレットから利用できます。

zired「吉日カレンダー2026年6月版」





カレンダー名：吉日カレンダー2026年6月版利用料金：完全無料会員登録：不要公開期間：2026年5月24日〜2026年6月30日終了予定配布場所：zired特設ページ内からダウンロード

2026年5月24日、占い専門メディアのziredが『吉日カレンダー2026年6月版』をリリースしました。

一粒万倍日などの開運日に加えて六曜も記載されており、吉日を複合的に判断できる設計になっています。

カレンダーは印刷してお部屋に貼る使い方のほか、スマートフォンの待受画像として保存する使い方にも対応しています。

ziredは2016年11月より運営を続ける占い専門Webメディアで、月間閲覧数が300万PVを超えます。

手相・四柱推命・西洋占星術・タロット占いなど幅広い占術情報を扱っており、今回のカレンダーコンテンツもその専門性を活かして制作されています。

6月21日（日）のスーパー開運日





6月21日（日）は、寅の日・月徳日・母倉日・天恩日・大安の5つの吉日が重なるスーパーラッキーデイです。

さらに夏至とも重なり、太陽のパワーが最も強まるタイミングに位置しています。

金運や自己成長に関わる行動に特にツキが向く日とされており、仕事道具・趣味用品・バッグ・服の新調、開運財布の購入に適しています。

時間帯を選ばず1日を通じて吉日の恩恵が続く日とされています。

6月11日（木）の隠れラッキーデイ





6月11日（木）は大明日・月徳日・大安が重なる、知る人ぞ知るラッキーデイです。

挙式・入籍・地鎮祭・棟上げ・引っ越し・開業・移転など幅広い場面に向く吉日で、何時に行動してもツキが味方するとされています。

家庭菜園・エクステリアの改造・部屋の模様替えを始めることにも適しており、ジムやカルチャースクールへの入会、ローンの開始、貯金専用口座の開設にも向く日とされています。

カレンダーに掲載される10種類の吉日





吉日カレンダーには、大明日・母倉日・一粒万倍日・天恩日・天赦日・巳の日・己巳の日・寅の日・鬼宿日・月徳日の10種類が掲載されています。

天赦日は年に数回のみ巡ってくる希少な吉日で、新しいことを始めたり購入したりすることに適しています。

己巳の日は60日に1度訪れる金運の日で、巳の日のなかでも特に金運アップが期待できるとされています。

六曜との組み合わせで吉日を多角的に判断できる点が、このカレンダーの特徴です。

吉日の種類ごとに向く行動が異なるため、引っ越しや入籍などのライフイベントから宝くじ購入・資格取得といった日常の選択まで、日取りの判断材料として活用できます。

2026年6月版に加え、年間カレンダーも同じく無料で公開されています。

zired「吉日カレンダー2026年6月版」は、登録不要・完全無料で6月30日まで配布されており、6月21日のスーパー開運日を含む注目日をまとめて確認できます。

zired「吉日カレンダー2026年6月版」の紹介でした。

よくある質問

Q. 吉日カレンダー2026年6月版はいつまでダウンロードできますか？

A. 2026年6月30日終了予定とされています。

最新の配布状況はziredの特設ページに掲載されます。

Q. カレンダーに掲載される吉日の種類は何ですか？

A. 大明日・母倉日・一粒万倍日・天恩日・天赦日・巳の日・己巳の日・寅の日・鬼宿日・月徳日の10種類です。

六曜も併記されており、複合的に日取りを判断できます。

Q. スマートフォン以外でも利用できますか？

A. パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれからも閲覧・ダウンロード・保存が可能です。

印刷して壁に貼る使い方にも対応しています。

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