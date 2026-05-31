【クロスワードクイズ】解けると快感！ □に入るひらがなは？ お出かけや自然に関連する言葉がヒント
日々の忙しさの中で、ふと立ち止まって頭をひねる時間は、思考の柔軟性を保つ良いアクセントになります。今回は、直感と連想力で挑むひらがなパズルを用意しました。すべての空欄を埋めて、快感を味わってください！
・横の並び：ど ＋ □ ＋ ぶ ＋ □
・縦の並び（左）：ぼ ＋ □ ＋ し
・縦の並び（右）：き ＋ □ ＋ ね
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▼解説
・ぼうし（帽子）
・きつね（狐）
・どうぶつ（動物）
正解は「う」と「つ」の2文字でした。縦のラインでは、日差しを避けたりおしゃれを楽しんだりするための「ぼうし（帽子）」と、昔話や童話でもおなじみの「きつね（狐）」が完成します。横のラインは、さまざまな生き物を指す「どうぶつ（動物）」が入ります。
どれも非常になじみ深い言葉ですが、空白を埋めようとすると一瞬「なんだっけ？」と記憶を探る感覚があったのではないでしょうか。その「思い出す」作業こそが、頭の体操になります。パッと正解がひらめいた時の心地よい達成感を、ぜひ日々の活力につなげてみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：ど ＋ □ ＋ ぶ ＋ □
・縦の並び（左）：ぼ ＋ □ ＋ し
・縦の並び（右）：き ＋ □ ＋ ね
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正解：「う」と「つ」正解は「う」と「つ」でした。
▼解説
・ぼうし（帽子）
・きつね（狐）
・どうぶつ（動物）
正解は「う」と「つ」の2文字でした。縦のラインでは、日差しを避けたりおしゃれを楽しんだりするための「ぼうし（帽子）」と、昔話や童話でもおなじみの「きつね（狐）」が完成します。横のラインは、さまざまな生き物を指す「どうぶつ（動物）」が入ります。
どれも非常になじみ深い言葉ですが、空白を埋めようとすると一瞬「なんだっけ？」と記憶を探る感覚があったのではないでしょうか。その「思い出す」作業こそが、頭の体操になります。パッと正解がひらめいた時の心地よい達成感を、ぜひ日々の活力につなげてみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)