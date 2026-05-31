“夏の遠足”で一緒に歌って踊る！『よ〜い！スターと！トビダスクール』番組イベント開催決定

いま、子どもたちを中心に大人気のキッズバラエティ『よ〜い！スターと！トビダスクール』の番組イベントが、8月12日（水）にSGCホール有明で開催されることが決定した。

「夏の遠足（えんそく）ライブ」と題し、ここでしか観られないスペシャルライブや、みんなで一緒に歌って踊れるオリジナル企画も。

会場に来てくれたみんなと特別な夏の思い出を作れるよう、たくさん触れ合って盛り上がれる最高のイベントを目指すという。

イベントを盛り上げるのは、番組と同じく子どもたちに大人気の強力な原宿系クリエイターたち。

あぃりDX、だーご、しんぢくんからなる原宿発の3人組YouTuber・クリエイターアイドルである竹下☆ぱらだいす。

あぃりDXのプロデュースによる子どもたちのカリスマ的存在のしなこ。

同じくあぃりDXが手がけた、キッズグループオーディションプロジェクトから生まれた6名によるキッズグループ・MADAMADAが集結する。

◆『よ〜い！スターと！トビダスクール』とは？

テレビ朝日系の新しい子ども番組『よ〜い！スターと！トビダスクール』は、子どもたちの個性・好奇心・表現する楽しさを大切にしながら、観るたびに心が輝く、視聴者参加型の不思議な学園エンターテインメント。

はるか彼方、色とりどりの星が浮かぶ宇宙空間に存在する、とある惑星。そこには、ちょっと不思議でとびきり楽しい学園が。入学条件はひとつ。「自分だけのピカピカを見つけたい！」 その気持ちだけ。

生徒たちはキュートな制服を身にまとい、ワクワクする授業ばかり…。性別も年齢も超えた多様性を重視し、自分の好き・やりたい思いを思いきり表現できる。

子・父母・祖父母の3世代が存分に楽しめる、まさに令和の時代にぴったりのまったく新しい子ども番組だ。