開催：2026.5.31

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 1 - 9 [Rソックス]

MLBの試合が31日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとRソックスが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。

1回裏、2番 ホセ・ラミレス 初球を打ってファーストへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 1-0 BOS

4回表、9番 ケーレブ・ダービン 初球を打ってレフトへの犠牲フライでRソックス得点 CLE 1-1 BOS

6回表、8番 コナー・ウォン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 CLE 1-2 BOS

8回表、9番 ケーレブ・ダービン 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 CLE 1-3 BOS

9回表、6番 吉田正尚 カウント3-1から押し出しの四球でRソックス得点 CLE 1-4 BOS、8番 コナー・ウォン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 CLE 1-6 BOS、1番 ジャレン・デュラン 7球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでRソックス得点 CLE 1-9 BOS

試合は1対9でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのソニー・グレイで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はガーディアンズのマシュー・フェスタで、ここまで1勝1敗1S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で1打数、0安打、1打点、打率は.252となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-31 08:10:33 更新