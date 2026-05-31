開催：2026.5.31

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 9 - 2 [ブリュワーズ]

MLBの試合が31日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとブリュワーズが対戦した。

アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロートで試合は開始した。

1回表、4番 ウィリアム・コントレラス 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 HOU 0-1 MIL

2回裏、8番 ジェーコブ・マイヤーズ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 1-1 MIL、1番 ジェレミ－・ペーニャ 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 HOU 3-1 MIL

5回表、2番 ジャクソン・チョウリオ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 HOU 3-2 MIL

5回裏、4番 テーラー・トラメル 8球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 4-2 MIL、5番 イサク・パレデス 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 6-2 MIL

8回裏、3番 クリスチャン・ウォーカー 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでアストロズ得点 HOU 9-2 MIL

試合は9対2でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのピーター・ランバートで、ここまで4勝4敗0S。負け投手はブリュワーズのブランドン・スプロートで、ここまで1勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-31 08:10:35 更新