開催：2026.5.31

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 10 - 9 [ツインズ]

MLBの試合が31日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとツインズが対戦した。

パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するツインズの先発投手はベイリー・オーバーで試合は開始した。

1回裏、1番 スペンサー・ホルウィッツ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-0 MIN

2回表、6番 ビクトル・カラティニ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 PIT 1-1 MIN

2回裏、8番 ジェーク・マングム 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 2-1 MIN、4番 ニコラス・ゴンザレス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 4-1 MIN、5番 オニール・クルーズ 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでパイレーツ得点 PIT 7-1 MIN

3回表、4番 コディ・クレメンス 8球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでツインズ得点 PIT 7-2 MIN

4回表、9番 トリスタン・グレイ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 PIT 7-4 MIN、3番 ジョシュア・ベル 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 PIT 7-6 MIN、4番 コディ・クレメンス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 PIT 7-7 MIN

5回裏、8番 ジェーク・マングム 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 8-7 MIN

7回裏、9番 ジャレド・トリオロ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 9-7 MIN、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってライトへの犠牲フライでパイレーツ得点 PIT 10-7 MIN

8回表、2番 ブルックス・リー カウント3-1から押し出しの四球でツインズ得点 PIT 10-8 MIN、3番 ジョシュア・ベル 7球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでツインズ得点 PIT 10-9 MIN

試合は10対9でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのヨハン・ラミレスで、ここまで3勝2敗1S。負け投手はツインズのベイリー・オーバーで、ここまで6勝3敗0S。パイレーツのソトにセーブがつき、4勝0敗7Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-31 08:26:14 更新