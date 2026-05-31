Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は３１日、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦となるＪ２秋田戦に臨む。今リーグ戦の５―８位決定戦にあたる戦いに勝てばＪ３鹿児島との５位決定戦、負ければＪ２新潟との７位決定戦に回り、今季の順位が決まる。Ｊ１昇格を目指す来季もライバルとなる同カテゴリー相手との戦いへ、川井健太監督（４４）は「来年に向けても当たりたかった相手」と歓迎。先々も見据え「無駄な試合はない。この１試合を大切に戦うところは変わらない」と必勝を期した。

２３日のリーグ最終・磐田戦に０―１で敗れ、連勝は９０分間でのクラブＪ記録と並ぶ７で止まった。仕切り直しの一戦へ、ＦＷ大森真吾（２５）は「来シーズンに向けても、しっかり勝っておかないといけない」と指揮官と同じ思いを口にした。３戦連続先発が濃厚な戦い。チーム最多タイの４得点を挙げるも、４試合、ゴールを奪えていない。「３試合連続で点を取った後に取れなくなってから、体に力が入っている感覚があった」。秋田戦に向けた練習では「あまり考えすぎずにリラックスすること」を意識。「感覚は良くなってきた」と好感触を得ている。

狙うは５試合ぶり一発と２試合ぶり勝利のみ。「常に９０分間、ゴールは目指していく。残り２試合、２勝することしか考えてないし、それが全て」。自身の輝きは、白星へとつなげにいく。（砂田 秀人）