◆静岡県高校総体サッカー▽準々決勝 藤枝東３―１聖隷クリストファー（３０日、浜松開誠館総合グラウンド）

準々決勝が行われた。藤枝東は聖隷クリストファーを３―１で下し、３年連続の４強入り。ＭＦ望月瑠斗（３年）が３試合連発となるゴールを前半１７分に奪うと、後半６分にも決めた。磐田東は０―０で迎えたＰＫ戦でＧＫ小沢周央（しゅお、３年）が２本止める活躍を見せ、第１シードの東海大静岡翔洋を破った。静岡学園と浜松開誠館も３１日の準決勝（藤枝総合）に駒を進めた。

藤枝東のポイントゲッター、望月が２得点で本領を発揮した。前半１７分にＭＦ福地諒大（３年）のシュートの跳ね返りを左足で流し込んで先制。初戦から３戦連続でゴールを決め、応援団へ向かってポルトガル代表のＣ・ロナウドばりに胸を張って仁王立ちし、雄たけびを上げた。

勢いは後半になっても止まらない。中央で主将のＭＦ川口太崇（３年）からパスを受けると、ワントラップして、右足でゴール中央に打ち抜いた。「思い描くように入った。自信になりました」と会心の笑顔だ。

県屈指のドリブラーとして知られる背番号１１。左サイドからの突破が持ち味だが、高円宮杯Ｕ―１８プリンスリーグ東海では第７節まで１得点と結果が出ていなかった。「高校総体は僕が勝たせる」と心に誓い、信頼するパーソナルトレーナーとともに、得意のドリブルを最大限生かせるようにプレーをチェックして臨んでいる。３戦４得点の爆発を呼び込み、植松弘樹監督（４３）は「ゴールへ向かうのが彼の良さ。大事なところで点を取っていい形で（勝利に）つながっている」と評価した。

準決勝の相手は２月の新人戦決勝で０―３と完敗した静岡学園。今月９日のプリンスリーグ東海でも１―２で惜敗したが、昨年１１月の県選手権準決勝では望月がＣＫで直接得点し、ＰＫ戦での勝利につなげた。「明日（３１日）が勝負だと思うので。４戦連発で、僕がチームを勝たせたい」と言葉に力を込めた。（甲斐 毅彦）