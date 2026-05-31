◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦第５節 札幌手稲ボーイズ８−７札幌豊平ボーイズ（３０日・野幌硬式球場ほか）

リーグ戦４試合が行われた。札幌手稲ボーイズはダブルヘッダーの１試合目に逆転勝ちを収めるなど２連勝を飾った。打っては５番・長出銀之助外野手（２年）が決勝打を放つなど３安打と存在感を発揮。投げては左腕の五十川瑞翔（みずと）投手（２年）が２試合連続無失点で勝利をたぐり寄せるなど、２年生の活躍が目立った。

札幌手稲の２年生たちが躍動した。５番・長出銀は打撃で大いに存在感を発揮した。ダブルヘッダーの１試合目。６回、同点に追いつきなお２死二塁の好機で打席が巡ってきた。「緊張はあったけど、そこは楽しまないと。自分のスイングをしっかりして走者をかえしてやろう」。外角低め直球を振り抜いた打球は右中間で弾み、決勝の適時二塁打。３安打の固め打ちとなり勝利に貢献した。

投げては左腕の五十川が得点を許さなかった。１点ビハインドの６回１死満塁で登板。「監督から最初からマックスで行けと言われていたので、打たせない気持ちで行きました」と無失点で逆転への流れを呼び込んだ。２試合目も１回無失点と試合を締め、安定した投球を披露した。

追う展開でもナインたちは諦めていなかった。冬場に行った走り込みが精神的部分を支えた。室内練習場でインターバルを置きながら、２０メートルほどの距離を往復約５０本全力ダッシュするメニューをこなし、鍛えてきた。道内の強豪・旭川志峯ＯＢ（当時は旧校名・旭川大高）の越中築監督（３５）は「気合と根性。きつい練習を乗り越えてきているので」と最大６点差からの逆転勝利にうなずいた。

先発全員が３年生の札幌豊平ボーイズに対して、スタメン５人が２年生のチームは終盤の接戦に持ち込み白星をもぎ取った。長出銀は「いい試合だったと思います。この勝利はチームにとって大きい。この勝利を次に生かしていけたら」と声を弾ませた。