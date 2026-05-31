ロックバンド・BARBEE BOYS 4PEACEの杏子が25日、自身のインスタグラムを更新。大物女性歌手との2ショットを公開した。



【写真】2ショットがとんでもないオーラ 意外すぎる初コンタクト

「先日の #NAONのBUNTAI でっ #小林幸子 さんと初対面」と報告した杏子。4月29日に神奈川県の横浜BUNTAIで開催された「NAONのBUNTAI」に2人は出演している。



1964年デビューで79年に「おもいで酒」が大ヒットした小林、杏子は84年「暗闇でダンス」でBARBEE BOYSとしてデビューした。40年以上も第一線で活躍しているだけに、初めての対面という事実には意外な印象も受ける。



さらに「なんとっ 幸子さんのYouTubeチャンネルにも、#杏子、登場させていただきましたぁ」と伝える。小林の公式YouTubeチャンネル「小林幸子はYouTuBBA!!」の映像では、小林も「知ってますけど、一緒はないんですよね」と話していたが、息ぴったりの楽しいトークシーンが収録されている。



きらびやかな衣装のステージで沸かせたラスボスに、杏子は「生で舞台袖で見れて幸せです」と返すなど、最後はがっちり握手。ファンからは「杏子さんとラスボス小林幸子さんのツーショットが観られるとは」「最高ーすぎますよ!!」「珍しい組み合わせ」といったコメントが寄せられていた。



ツインボーカルで人気を博したBARBEE BOYS。昨年12月にボーカル＆サックスのKONTAが不慮の事故で「四肢完全麻痺」になったことを公表している。杏子は2月17日に、KONTAが車イスで登場した新体制初ライブを「始まる前も終わった後も、ジィーんと痺れるカンジで。やっと、復帰。」と記し、「心から感謝です」と思いをつづっている。



1992年1月にBARBEE BOYSは活動にいったんピリオドを打ったが、2018年に再始動。25年に杏子、KONTA、いまみちともたか、ENRIQUEの4人でBARBEE BOYS 4PEACEとしての活動を発表している。



（よろず～ニュース編集部）