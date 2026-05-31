採血由来指標で病態評価！ Cloud-Clone「NOTCH3 ELISAキット(SEL147Hu)」

記事ポイント 肺動脈性肺高血圧症研究でCloud-Clone Corp.製品が定量解析に使用されますNOTCH3-ECDが診断特異性や疾患重症度との相関を示します341名のIPAH患者と376名の健常対照者を含む解析が行われます 肺動脈性肺高血圧症研究でCloud-Clone Corp.製品が定量解析に使用されますNOTCH3-ECDが診断特異性や疾患重症度との相関を示します341名のIPAH患者と376名の健常対照者を含む解析が行われます

Cloud-Cloneが、国際医学誌『Nature Medicine』に掲載された肺動脈性肺高血圧症に関する研究で、同社の研究用試薬が使用されたことを発表します。

研究では、血清中のNOTCH3-ECDが、特発性肺動脈性肺高血圧症の診断や予後予測に関わるバイオマーカーとして解析されています。

採血による非侵襲的な検査の可能性が示され、医療研究の現場で疾患管理の新しい選択肢につながる内容です。

Cloud-Clone「NOTCH3 ELISAキット(SEL147Hu)」





発表企業：Cloud-Clone Corp.対象製品：NOTCH3 ELISAキット(SEL147Hu)掲載誌：『Nature Medicine』研究テーマ：The NOTCH3 extracellular domain is a serum biomarker for pulmonary arterial hypertension研究対象：特発性肺動脈性肺高血圧症(IPAH)解析規模：341名のIPAH患者、376名の健常対照者を含む延べ700名以上

Cloud-Clone「NOTCH3 ELISAキット(SEL147Hu)」は、肺動脈性肺高血圧症(PAH)に関する国際共同研究で、血清中NOTCH3-ECD濃度の定量解析に使用された研究用キットです。

研究は、米国と欧州の複数の医療センターが参加する国際共同研究チームによって実施され、NOTCH3細胞外ドメインが血清バイオマーカーとして評価されています。

IPAHは肺動脈圧が異常に上昇する重篤な肺血管疾患で、進行すると階段昇降や早歩きなどの日常的な動作でも息切れ、胸痛、疲労感、めまい、失神などが生じます。

今回の研究は、右心カテーテル検査に依存してきた診断や管理に対し、採血を用いた評価という非侵襲的な方向性を示しています。

研究背景

特発性肺動脈性肺高血圧症(IPAH)は、肺血管に負荷がかかり、最終的に右心不全につながる可能性がある疾患です。

これまでの早期診断や病態評価は、高額で侵襲性を伴う右心カテーテル検査に大きく依存しています。

簡便で非侵襲的なバイオマーカーの不足は、早期介入、経時的な観察、患者ごとのリスク管理における課題です。

診断特異性

図では、血清中NOTCH3-ECDレベルとIPAHの疾患パラメータとの関係が示されています。

IPAH患者の血清中NOTCH3-ECDレベルは、健常対照群と比較して有意に高値を示します。

この上昇は疾患特異性を持ち、他のタイプの肺高血圧症や一般的な心肺疾患患者では有意な上昇が見られません。

血中濃度は平均肺動脈圧や肺血管抵抗などの重症度指標と強い正の相関を示し、病態を数値で把握する手がかりになっています。

予後予測





図では、血清NOTCH3-ECDレベルの測定が、既存のIPAH予後予測モデルに加わることで予測能力を高める関係が整理されています。

NOTCH3-ECDは、独立した予後予測因子としての価値が実証されています。

REVEALまたはCOMPERAリスク評価モデルにNOTCH3-ECDを組み込むと、将来の死亡イベントの予測精度が有意に向上します。

医師がハイリスク患者を早期に識別し、治療戦略を検討する場面で、追加の判断材料となる可能性があります。

経時モニタリング





図では、血清NOTCH3-ECD上昇がIPAH診断に有用であり、疾患パラメータと相関することが示されています。

未治療患者を最長約6年間追跡したデータでは、NOTCH3-ECDレベルが疾患の進行と心肺機能の悪化に伴って上昇します。

この結果は、病態の時間的変化や治療反応性を、採血による非侵襲的な手段で評価する可能性につながっています。

通院時の採血データが病態の変化を示す指標になれば、診療の場で患者の状態を継続的に把握しやすくなります。

定量解析

研究におけるIPAH関連のNOTCH3-ECD定量データは、Cloud-CloneのNOTCH3 ELISAキット(SEL147Hu)を使用して取得されています。

同キットは、血清中の微量なNOTCH3-ECDを検出し、IPAH患者とその他の心肺疾患患者を識別する解析に用いられます。

多コホート・大規模サンプル解析で一貫したデータが得られたことにより、研究結果の評価を支える測定基盤となっています。

Cloud-Cloneは、タンパク質、抗体、ELISAキット、マルチプレックス検出キット、初代細胞、動物モデルなどの生命科学研究ツールを扱っています。

参考論文

参考論文は、Hernandez, M., Winicki, N.M., Puerta, C.D. et al.による「The NOTCH3 extracellular domain is a serum biomarker for pulmonary arterial hypertension」です。

論文は『Nature Medicine』32巻306-317ページに掲載されています。

IPAH患者341名と健常対照者376名を含む多コホート解析により、診断、重症度評価、予後予測に関わる血清バイオマーカーとしてのNOTCH3-ECDが検討されます。

採血で測定されるNOTCH3-ECDは、IPAHの診断特異性、疾患重症度との相関、既存リスク評価モデルへの追加価値を示した研究項目です。

右心カテーテル検査に依存してきた領域に、非侵襲的な評価手段の可能性を加える点で、医療研究の現場に関心を集めています。

Cloud-Clone「NOTCH3 ELISAキット(SEL147Hu)」の紹介でした。

よくある質問

Q. NOTCH3-ECDは何を示す指標ですか？

A. NOTCH3-ECDはNOTCH3細胞外ドメインを指し、研究ではIPAHの血清バイオマーカーとして診断や予後予測との関係が解析されています。

Q. 研究では何人のデータが解析されましたか？

A. 研究では341名のIPAH患者と376名の健常対照者を含む、延べ700名以上の参加者データが解析されています。

Q. Cloud-Cloneの製品は研究のどの部分に使われましたか？

A. Cloud-CloneのNOTCH3 ELISAキット(SEL147Hu)は、血清中NOTCH3-ECD濃度の定量解析に使用されています。

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