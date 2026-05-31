早稲田招聘研究員が組織変革人材育成を検証！ パーソルグループ「二流路型リスキリング共同研究」

記事ポイント パーソルイノベーションとパーソル総合研究所が早稲田大学 長内 厚研究室と共同で「二流路型リスキリング」の研究成果を発表2026年6月20〜21日、関西学院大学（西宮上ケ原キャンパス）で開催される組織学会研究発表大会で成果を公表予定Reskilling Camp代表の柿内 秀賢氏らが招聘研究員として実務・研究の両面から2025年6月より参画 パーソルイノベーションとパーソル総合研究所が早稲田大学 長内 厚研究室と共同で「二流路型リスキリング」の研究成果を発表2026年6月20〜21日、関西学院大学（西宮上ケ原キャンパス）で開催される組織学会研究発表大会で成果を公表予定Reskilling Camp代表の柿内 秀賢氏らが招聘研究員として実務・研究の両面から2025年6月より参画

パーソルイノベーションとパーソル総合研究所は、早稲田大学商学学術院経営管理研究科の長内 厚教授とともに取り組んできた共同研究の成果を、2026年6月の学会で発表します。

研究テーマは企業の事業変革期において「二流路型リスキリング」が組織の変化適応にどうつながるかで、実務経験者が招聘研究員として加わる産学連携の体制で検討が積み重ねられてきています。

パーソルグループ「二流路型リスキリング共同研究」





発表大会：2026年度 組織学会 研究発表大会開催日程：2026年6月20日（土）・21日（日）開催校：関西学院大学（西宮上ケ原キャンパス）発表主体：パーソルイノベーション株式会社、株式会社パーソル総合研究所、早稲田大学商学学術院経営管理研究科 長内 厚研究室研究テーマ：二流路型リスキリングに関する研究成果

パーソルイノベーション、パーソル総合研究所、早稲田大学 長内 厚研究室の3者は、2026年6月20〜21日に関西学院大学で開催される「2026年度 組織学会 研究発表大会」において、二流路型リスキリングに関する共同研究の成果を発表します。

近年、多くの企業が大きな事業変革に直面するなか、リスキリングが組織や事業の変化への適応にどう結びつくかについては十分に解明されていない状況が続いています。

今回の研究はその空白を埋めることを目的とし、人材サービスの実務知見と大学の学術研究を組み合わせることで、変革期の組織能力向上に関する実証的な知見の構築を目指してきています。

研究の詳細は学会発表の場で公表される予定です。

研究の背景と参画体制

パーソルイノベーションは「誰かが解くべき”はたらく”の課題解決」を掲げ、社会人の学び直しやスキル転換の課題に向き合ってきています。

こうした課題意識のもと、2025年6月よりReskilling Camp代表の柿内 秀賢氏とパーソルイノベーション広報室長の清水 さやか氏の2名が、早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センターの招聘研究員として研究チームに加わっています。

柿内氏は2026年4月よりパーソル総合研究所に所属を移し、継続して研究に取り組んでいます。

リスキリング事業の実務を担う人材が招聘研究員として大学研究に直接参画し、現場の課題と学術的な分析を接続する体制が、この共同研究の特徴となっています。

長内 厚教授のコメント





早稲田大学商学学術院経営管理研究科の長内 厚教授は、不確実な時代において企業の変革力が試されているにもかかわらず、変革に必要な人材をどのように育てるかが明らかになっていない点を研究の出発点として挙げています。

人材紹介とリスキリングを事業とするパーソルグループとの連携によって、変革に必要なさまざまなタイプの人材をリスキリングでどう育てるかという問いに、学術と実務の両面から取り組んでいると述べています。

長内教授はこの問いを「学術上も実務上も重要な問い」と位置づけており、今回の発表は企業の人事・人材開発の実践にも示唆を与えるものと期待されています。

事業変革期のリスキリング有効性を産学連携で検証した今回の共同研究は、人事・組織領域の実務者が長期的な注目を寄せてきたテーマに、エビデンスに基づく答えを示そうとするものです。

2025年6月から約1年にわたって実務者が招聘研究員として加わってきた蓄積が、2026年6月の組織学会で公開されます。

パーソルグループ「二流路型リスキリング共同研究」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「2026年度 組織学会 研究発表大会」はどこで開催されますか？

A. 関西学院大学の西宮上ケ原キャンパスで開催されます。

開催日程は2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間です。

Q. 二流路型リスキリング研究の詳細はどこで確認できますか？

A. 研究の詳細は2026年6月20〜21日の学会発表時に公表される予定です。

パーソルイノベーションおよびパーソル総合研究所の公式サイトを通じて案内されます。

Q. 共同研究に参画した実務者は誰ですか？

A. Reskilling Camp代表の柿内 秀賢氏とパーソルイノベーション広報室長の清水 さやか氏の2名が、2025年6月より早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センターの招聘研究員として参画しています。

柿内氏は2026年4月よりパーソル総合研究所に所属しています。

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