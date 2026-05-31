昨年4万4千枚完売、埼玉・京都2会場！ スターリーナイトカンパニー「七夕スカイランタン祭り2026」

記事ポイント LEDスカイランタンを1日最大3,500基浮かべる体験型イベントが埼玉・京都の2会場で開催2025年は4万4千枚のチケットが完売した日本最大級のランタンイベント縁日・キッチンカー・提灯ウォールなど夏祭りコンテンツも充実、ランタンリリースは20:30頃 LEDスカイランタンを1日最大3,500基浮かべる体験型イベントが埼玉・京都の2会場で開催2025年は4万4千枚のチケットが完売した日本最大級のランタンイベント縁日・キッチンカー・提灯ウォールなど夏祭りコンテンツも充実、ランタンリリースは20:30頃

夜空に無数の光が舞い上がる幻想的な夏の夜が、2026年も全国2か所で実現します。

スターリーナイトカンパニーが主催する「七夕スカイランタン祭り2026」は、埼玉・京都の2会場で7月17日より順次開幕します。

2025年の開催では4万4千枚のチケットが完売し、日本最大級のランタンイベントとして定着しています。

スターリーナイトカンパニー「七夕スカイランタン祭り2026」





イベント名：七夕スカイランタン祭り2026【埼玉会場】開催日程：2026年7月17日(金)〜7月23日(木)／会場：埼玉スタジアム2002公園横 大門上池調節池広場(予定)／埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1-191【京都会場】開催日程：2026年8月7日(金)〜8月16日(日)／会場：京都府立木津川運動公園(城陽五里五里の丘)／京都府城陽市富野北角14-8開催時間：17:00〜21:00（ランタンリリースは20:30頃）チケット：一般大人5,200円〜、一般子供2,000円〜（公式サイトにて販売中）外国人観光客向けチケットはKKdayにて取り扱い

「七夕スカイランタン祭り2026」は、LEDを使用したスカイランタンに短冊を添えて夜空へ浮かべる体験型イベントです。

1日最大3,500基のランタンが一斉に空へ上がる光景は、埼玉と京都それぞれの会場を幻想的な空間へと変えます。

チケットは販売数に応じて価格が上がる仕組みのため、早期購入ほど低価格で入場できます。

夜空を満たす3,500基のLEDランタンと短冊の願い





使用するスカイランタンには糸付きのおもりが取り付けられており、安全に浮かべながら夜空との一体感を演出する設計になっています。





ランタンリリースは20:30頃に行われ、会場の空一面に最大3,500基の光が同時に広がります。

2025年の開催時には4万4千枚ものチケットが完売し、全国から来場者が集まる規模に成長します。





七夕にちなみ、参加者はそれぞれの想いを込めた短冊をランタンに添えて空へと浮かべます。

自分の願い事を書いた紙がゆっくりと夜空へ上がっていく体験は、七夕らしい特別な時間になります。

縁日・フォトスポット・グルメで彩る夏祭りエリア





会場内には提灯ウォールをはじめとしたフォトスポットが設けられており、浴衣姿での撮影にも映えるロケーションが用意されています。

アーティストによるステージコンテンツも展開予定です。





キッチンカーが出店し、祭りの雰囲気に合った夏らしいフードが味わえます。

会場内を歩きながら食事を楽しめる配置になっています。





縁日エリアでは射的・弓矢・野菜投げ・珠割り・スーパーボールすくいの5種類が用意されています。

子どもから大人まで参加できる内容で、家族連れや友人グループでの来場にも対応しています。





水占いコーナーでは、丸い水盤に短冊を浸して運勢を占う体験が用意されています。

浴衣姿の参加者が水盤を囲む、祭りならではの情景が生まれます。





お面ストアでは、浴衣のアクセントになるお面の販売も行われます。

縁日の定番アイテムが、浴衣コーデに夏らしい彩りを加えます。

平日・仕事帰りでも参加できるスケジュール設計





広い芝生の会場に浴衣姿の参加者が集まり、夕暮れとともにランタンの準備を進める光景が広がります。

埼玉会場は7月17日（金）から平日を含む7日間、京都会場は8月7日（金）から10日間の開催で、いずれも17:00から入場できます。





ランタンリリースは20:30頃のため、途中入場でも体験に間に合います。

平日の仕事終わりや旅行中での立ち寄りにも対応したスケジュール設計になっています。





夜空いっぱいに広がるLEDランタンの光は、短時間の滞在でも非日常的な体験として記憶に残ります。

団体チケットと外国人観光客向けチケットも対応

2026年5月19日より団体チケットの販売が始まっています。

企業・学校・旅行団体・地域コミュニティを対象とした内容で、京都会場の平日に限り、20名以上の申し込みから受け付けています。

夏のレクリエーションや福利厚生イベント、学生行事など幅広い用途での活用が想定されています。

外国人観光客向けのチケットはKKdayにて取り扱われています。

「七夕スカイランタン祭り2026」のチケットは公式サイトで販売中です。

一般大人5,200円〜、一般子供2,000円〜の価格設定で、購入が早いほど低価格での入場が可能です。

埼玉会場は7月17日（金）、京都会場は8月7日（金）より開幕します。

昨年4万4千枚を完売した実績を持つイベントだけに、早めの購入が確実です。

スターリーナイトカンパニー「七夕スカイランタン祭り2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. スカイランタンはどのような仕組みで浮かぶのですか？

A. LEDを使用したランタンが採用されており、糸付きのおもりが取り付けられています。

火を使わないLED式のため、安全に夜空へ浮かべられる設計になっています。

Q. 外国人観光客もチケットを購入できますか？

A. 外国人観光客向けのチケットはKKdayにて販売されています。

公式サイト（starry-store.jp）とは別のルートで購入できます。

Q. 雨天の場合はどうなりますか？

A. 荒天・中止に関する詳細は主催者の公式サイトに案内されます。

購入前に最新情報の確認が推奨されています。

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