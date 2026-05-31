約70店舗・200メニュー超、初の同時開催！ Gi-FACTORY「全肉祭＆マヨフェスin福岡」

記事ポイント 福岡市・舞鶴公園三ノ丸広場にて2026年6月6日・7日の2日間開催約70店舗・総メニュー200アイテム以上が揃う西日本最大級の野外グルメイベントマヨネーズ特化の「マヨフェス」が今回初登場 福岡市・舞鶴公園三ノ丸広場にて2026年6月6日・7日の2日間開催約70店舗・総メニュー200アイテム以上が揃う西日本最大級の野外グルメイベントマヨネーズ特化の「マヨフェス」が今回初登場

Gi-FACTORYが主催する西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」と、マヨネーズをテーマにした「マヨフェス」が、2026年6月6日・7日の2日間、福岡県福岡市の舞鶴公園三ノ丸広場で第1回の開催を迎えます。

約70店舗が集結し、総メニュー数200アイテム以上のグルメが2日間にわたって提供されます。

食の充実に加え、観覧無料のステージライブやファイヤーパフォーマンス、お子様向けの縁日コーナーも設けられたイベントです。

Gi-FACTORY「全肉祭＆マヨフェスin福岡」





会場：舞鶴公園三ノ丸広場（福岡県福岡市）日程：2026年6月6日（土）〜6月7日（日）時間：10:00〜21:00店舗数：約70店舗

Gi-FACTORYが和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡・東京など全国各地で実績を重ねてきた「全肉祭」が、マヨネーズ特化イベント「マヨフェス」と同時開催される形で初めて福岡市に上陸します。

「全肉祭」は畜産肉料理にとどまらず魚肉・果肉など「あらゆる肉」をテーマに全国から出店を募り、選考を経た各地の美食が一か所に集まる大型フードフェスです。

舞鶴公園三ノ丸広場を舞台に約70店舗が軒を連ね、総メニュー数200アイテム以上が両日10:00から21:00まで計11時間にわたって提供されます。

全国各地から集まる肉グルメ





青森・北海道・沖縄など全国各地から選考を経た店舗が一堂に並ぶラインナップは、肉料理・スイーツ・B級グルメまで多彩なジャンルにわたります。

出店メニューは写真付きのポスターに格子状にびっしりと並び、2日間では到底食べきれないボリュームです。

初開催のマヨフェス

「マヨフェス」はマヨネーズの魅力を再発見し、その真実を伝えることを目的に企画されたグルメイベントで、今回が初の開催となります。

「全肉祭」と同じ会場内でマヨネーズに特化したメニューが提供され、福岡市での初同時開催を彩ります。

ステージ・縁日・企業ブース





過去の開催では、全肉祭ロゴを掲げたトラックステージ前で3名のパフォーマーが夜の闇の中に炎を揺らすファイヤーパフォーマンスが披露されてきています。

福岡開催でも観覧無料のステージ企画として生ライブとファイヤーパフォーマンスが実施されます。

企業ブースによる無料体験・サンプリングや大好評のワイン試飲コーナーも設けられます。

お子様向けには大型エアー遊具・射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーが用意され、家族連れで終日楽しめる構成です。

子ども食堂応援募金





会場では子ども食堂応援募金が実施されます。

海賊キャラクターと肉・野菜のイラストをあしらった案内板のもとで募金活動が行われ、集まった寄付は開催地域の子ども食堂へ届けられます。

約70店舗・200アイテム以上のグルメに、初開催のマヨフェス・ファイヤーパフォーマンス・縁日コーナー・子ども食堂への募金活動まで盛り込まれた2日間のイベントは、食とエンターテインメントを幅広い世代が同時に楽しめる内容です。

「全肉祭」の公式Instagramアカウント（@zennikusai）で最新情報が案内されます。

Gi-FACTORY「全肉祭＆マヨフェスin福岡」の紹介でした。

よくある質問

Q. 会場の舞鶴公園三ノ丸広場へはどうアクセスできますか？

A. 舞鶴公園三ノ丸広場は福岡県福岡市に所在します。

詳しいアクセス方法は全肉祭公式Instagramアカウント（@zennikusai）に掲載されます。

Q. 全肉祭はこれまでどの地域で開催されてきていますか？

A. 和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡・東京など全国各地で開催実績があります。

福岡市での開催は今回が第1回となります。

Q. マヨフェスはどのようなイベントですか？

A. マヨネーズをテーマにしたグルメイベントで、マヨネーズの魅力の再発見を目的としています。

今回の福岡開催が初開催となり、「全肉祭」と同会場で同時に実施されます。

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