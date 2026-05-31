プロ監修、布・ガラス両対応の低摩擦素材！ Harewith「侍アーム type G」

記事ポイント プロゲーマー・上谷尚氏監修のゲーミングアームスリーブが2026年5月下旬にAmazon.co.jpで発売布製・ガラス製マウスパッド両対応の高密度ナイロン素材で、低摩擦かつ蒸れにくい設計スタンダードタイプとサムホールタイプの2デザイン、SおよびM/Lサイズ展開 プロゲーマー・上谷尚氏監修のゲーミングアームスリーブが2026年5月下旬にAmazon.co.jpで発売布製・ガラス製マウスパッド両対応の高密度ナイロン素材で、低摩擦かつ蒸れにくい設計スタンダードタイプとサムホールタイプの2デザイン、SおよびM/Lサイズ展開

FPSやTPSで勝敗を左右するマウス操作の精度を、腕に装着するだけで底上げするゲーミングギアが登場します。

KAWA Villageの自社ブランド「Harewith」が手がけるゲーミングアームスリーブ『侍アーム type G』が、プロゲーマー・上谷尚氏の監修のもと開発され、2026年5月下旬よりAmazon.jpで販売を開始します。

Harewith「侍アーム type G」





ブランド名：Harewith（ハレウィズ）製品名：ゲーミングアームスリーブ 侍アーム type G発売日：2026年5月下旬カラー：ブラック販売場所：Amazon.co.jpタイプ：スタンダードタイプ／サムホール（親指穴）タイプサイズ：S、男性用M/L

『侍アーム type G』は、PJS シーズン6 フェーズ2 3位入賞やGeForce cup #2 squad 優勝、PUBG TECHNOBLOOD CUP ソロ・DUO優勝など数多くの大会実績を持つプロゲーマー・上谷尚氏が監修したアームスリーブです。

マウスパッドと腕の摩擦がパフォーマンスを左右するという競技の現場から、温度や湿度による滑りの変化を最小限に抑える設計思想で作られています。

素材には高密度ナイロンを採用し、近年主流のガラス製マウスパッドから定番の布製パッドまで幅広く対応します。

引っ掛かりのないスムーズなマウス操作が求められるFPS・TPSの微細なトラッキングやフリック操作を、素材レベルでサポートします。

低摩擦素材と快適設計





高密度ナイロン素材がマウスパッドとの摩擦を極限まで抑え、長時間プレイでも一貫した滑りを維持します。

FPSやTPSでのプロレベルのシームレスなマウス操作が、素材の低摩擦特性によって実現されています。





腕の形状に合わせた立体裁断を採用しており、締め付けすぎず筋肉の動きをサポートする着用感に設計されています。

高機能ストレッチ素材が伸縮することで、長時間のプレイセッションでも圧迫感が生じにくい構造です。

適度なコンプレッションが筋肉のブレを抑え、疲労の軽減にも寄与します。

2つのデザインとズレ防止機能





手首までカバーして手のひらの自由度を確保する「スタンダードタイプ」と、親指穴付きで手の甲まで保護する「サムホール（親指穴）タイプ」の2デザインが用意されています。

スタンダードタイプはSサイズが全長45〜46cm・上腕周囲20〜25cm、男性用M/Lサイズが全長46〜47cm・上腕周囲25〜30cmです。

サムホールタイプはSサイズが全長40〜41cm・上腕周囲22〜26cm、男性用M/Lサイズが全長42〜43cm・上腕周囲25〜30cmとなっています。





上腕部には滑り止め加工が施されており、激しい腕の動きでもスリーブの位置がずれにくい構造になっています。

プレイ中に装着位置を直す手間が生じないため、操作への集中が持続します。

通気性・吸汗速乾性とUVカット機能





高機能ストレッチ素材が汗を素早く吸収・拡散し、肌をドライな状態に保ちます。

夏場や暖房の効いた室内でのプレイでも蒸れにくく、集中力を維持しやすい環境が整います。

UVカット機能も備えており、屋外での使用や日差しが気になるシーンにも対応します。





FPS・TPS・MOBA・RTSなどのPCゲーム全般に加え、長時間のペン操作を伴うイラスト制作など、腕を酷使するあらゆる場面での使用が想定されています。

プロの知見から生まれた設計が、競技シーン以外の用途でも快適な腕の動きを支えます。

プロゲーマー・上谷尚氏が培った競技経験から生まれた『侍アーム type G』は、布製・ガラス製マウスパッド両対応という幅広い対応力と、立体裁断によるエルゴノミクスデザインを両立しています。

スタンダード・サムホールの2タイプ、SおよびM/Lの2サイズ展開で、幅広い腕の太さや好みのカバー範囲に対応します。

Harewith「侍アーム type G」の紹介でした。

よくある質問

Q. スタンダードタイプとサムホールタイプの違いは何ですか？

A. スタンダードタイプは手首までのカバーで手のひらの自由度を確保する設計です。

サムホール（親指穴）タイプは親指穴付きで手の甲まで保護します。

両タイプともSサイズと男性用M/Lサイズが用意されています。

Q. どのようなマウスパッドに対応していますか？

A. 近年主流のガラス製マウスパッドと定番の布製マウスパッドの両方に対応しています。

高密度ナイロン素材がパッドの素材を問わず低摩擦な滑りを発揮します。

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