【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ2／5月30日）

【映像】山道を120km/h超で疾走のド迫力光景（実際の様子）

昨年まで11月開催だったラリー・ジャパンが5月下旬へ開催時期を移した。暦の上では初夏に当たる日本の山道を全速力で駆けるラリー車の姿に対して、放送席から喝采が沸き起こる一幕があった。

ラリー・ジャパンの競技2日目デイ2は、岐阜県を中心に行われた。路面は一部湿っているエリアもあったが、基本的にはドライ。恵那峡での簡易サービス（マシン整備）を挟んで、午後のパートはSS9の再走ステージとなるSS10で始まった。

Mスポーツ・フォードのジョン・アームストロングは、今年からラリー1の参戦チャンスを掴んだルーキーながら、eスポーツの元世界王者という異色の経歴を持つ実力派ドライバー。そのアームストロングがSS10の林道を爆走する。

側溝スレスレで攻めの走り

解説の山本シンヤ氏が「日本の道は側溝があるので、インカットし過ぎると落っこちちゃう」と言うと、ゲストのシソンヌ長谷川忍氏は「でも、だいぶ攻めてますね！」と返す。狭い林道をスイスイと駆け抜けていくラリーマシンと、その車内から見える光景はド迫力で、今回初めてゲストとして放送席に入った長谷川氏は驚愕させられた様子だ。

さらに長谷川氏は「もうギリギリ側溝入ってないですかコレ？」など、この狭いなかでスピード表記120km/以上を出すアームストロングの鬼気迫る走りに対して驚きが止まらない。しまいには言葉を失い「あぁ〜すごい！」「すごいなぁ！」を連発していた。

ラリージャパンはいよいよ31日、最終日を迎える。日本の道を舞台にした公道最速の勇姿に注目だ。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）