青山一丁目の地下に天井画が広がる喫茶店。朝珈琲380円で入れる貴族の館のような異空間

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・青山一丁目の喫茶店『エルグレコ』です。

壁に天井に絵画がズラリ…地下に出現した異空間

吸い込まれるような青空が描かれた天井画に、ここが地下にあることを一瞬、忘れてしまう。半世紀前に建てられたオフィスビルとともに誕生した『エルグレコ』。17世紀の著名な画家の名をとったこの喫茶店には、若き日の小松崎邦夫の大作や海外のステンドガラスがそこかしこに飾られている。

アンティークの椅子に腰かければ、どこかヨーロッパの貴族のお屋敷にでも招かれた気分だ。けれど手元のメニューは実に庶民的。モーニングセットは630円、ランチセットも千円程度、朝珈琲が380円とお屋敷の敷居が低すぎる。

人気のカレーは「実家のお母さん」を思い出すなんとも懐かしい味だ。

グレコのカレーライス・ランチセット1080円（ドリンク・サラダ付き）

『エルグレコ』グレコのカレーライス・ランチセット 1080円（ドリンク・サラダ付き） ランチは10時半〜13時半まで。ひと晩寝かせたビーフカレーは30年前から変わらぬ味

青山一丁目といえばブティックが並ぶ表参道が目と鼻の先だが、「どちらかといえばここは新橋のサラリーマン文化。働く人が気軽に立ち寄れる店を目指しています」と店長の雨宮虹介さん。

ただレトロなだけではない、アンバランスさが妙に心地いい不思議な店だ。

『エルグレコ』印象的な藪野建の天井画。店内の絵画は若い日本人画家を支援するために購入したとか

青山一丁目『エルグレコ』

［店名］『エルグレコ』

［住所］東京都港区南青山1-1-1新青山ビル東館地下1階

［電話］03-3475-1733

［営業時間］8時〜20時、土：12時〜18時半、祝：11時半〜17時半

［休日］日

［交通］地下鉄銀座線ほか青山一丁目駅4番出口から直結

撮影／大西陽、取材／白石あづさ

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ケーキセットの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『エルグレコ』の「カレーライス」がコレ！“実家のお母さん”を思い出すような懐かしい味わい（6枚）