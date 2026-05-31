2026年5月、京都府八幡市の川田市長が産前産後16週間の休業、つまり産休を取得すると発表しました。SNSでは「少子化解消や女性が働きやすい社会につながる」と応援する声と「選挙で市長になったのに任期中に休むのは無責任」など反対・批判する声、いずれも数多く見られます。この議論に正しい回答はあるのでしょうか？

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男女とも「産休は必要」と考えているが…

今回、20代から70代の男女300名にアンケートを実施し、賛成か反対か、要職につく女性の働き方についてどう思うかなどをたずねてみました。すると、もっとも多かった「ある回答」から見えてきたのは、単純な賛成・反対では語れない、1つの「おかしくない？」という大きな疑問だったのです。

アンケートに回答したのは、男性160名と女性140名。多くの人が「母体保護の観点から産休は必ず取るべきか否か」の問いに対して「取るべき」（74％）と答えており、市長に産休を取らずに働けという意見が決して多いわけではありません。

さらに「任期を終えてさあ妊娠しようとしても簡単に授かるわけではないので、妊娠を制限すべきではない」と答えている人も46％と多く、既婚者では71％に上ります。

基本的には妊娠出産や産休に肯定的なのに、今回の市長の産休に「反対」という人がいるのはなぜでしょうか？その答えは、以下のような回答から見えてきます。

「妊娠の可能性がある年代の女性は初めから要職に就くべきではない」

「任期をまっとうできないことがわかれば辞職するべき」

つまり「妊娠出産や産休は問題ないが、それなら要職はあきらめるべき」という考え方です。自由回答のなかにも「立候補時に、妊娠して休むかもしれませんと宣言して当選したならいいが、そうでないなら無責任」といった声が見られました。

ただ、もし市長が30代男性だったらどうなるでしょうか？

「ここ数年のうちに子どもがほしい？それなら立候補すべきじゃないね」と言われる男性候補はほぼゼロだと思われます。つまり、人々は悪意があるわけではなく、女性の妊娠出産や産休にも好意的なのに、結果的に女性だけが「仕事か子どもか」の二択を迫られてしまう構造があるのです。

なぜ市長だけが問題になってしまうのか？

「でも、まわりの女性はみんな産休育休を取って復帰しているけど？」「就職面接で、妊娠の予定を言わせたり出産するなら辞めろと言ったりするのは違法だよね？」と疑問に思った方もいるかもしれません。

産休・育休を取得するのは当然の権利と思われがちだが、規定が定められていない職種も

実は、公務員には「一般職」と「特別職」の2種類があり、市役所の窓口担当者などは「一般職」、選挙で選ばれる市長・知事・市議会議員などは「特別職」と呼ばれます（地方公務員法第3条）。（※1）

一般職員や民間企業の社員は、労働基準法第65条により産前6週間・産後は強制的に8週間休業するよう決められています。ところが特別職の市長については、産休についての規定がなく、期間どころか「取ってよい」とも「いけない」とも、どこにも書かれていないのが現状です。（※2）

よりどころとなる明確な規定がないことが、今回、賛否両論が出ている背景というわけです。

誰もが思った「制度がないの、おかしくない？」

今回のアンケートで特に注目したのは、「要職につく女性の働き方についてどう思うか」の問いに対する意見。300人中205人が、複数の選択肢の中から「そもそも特別職に産休の規定がないこと自体がおかしいので、制度を整えるべき」を挙げており、最多の回答となりました。

制度が整っていなければ、以下のようなさまざまな意見についても是非を問うのが難しくなってしまいます。

緊急時にはリモートで判断や指示ができるなら、市長が休業しても問題ない（55％） 前もって仕事の分担や準備ができるなら休業しても問題ない（58％） 休業はいいが、その間の収入は民間同様に産休前の67％とすべき（57％） 今後の同じケースのためにも、収入は100％で減額しなくてよい（18％）

過去には民間企業も同じ状況でしたが、働く女性が増えたことで少しずつ改善されて今があります。今回「初」とみられる市長の産休がニュースになったのは、それほど要職に若い世代の女性が少なかったことの表われでもあり、時代に合った法の整備が何よりの急務ではないでしょうか。

アンケートでは「少子化や働く女性のモデルケースとして応援したい」（35％）という声とともに、「今回のことで議論の活発化を期待する」という声が非常に多かった（52％）のも印象的でした。

皆さんは、お住まいの地域で同じ状況が起きたら、どう考えますか？

文：高谷みえこ アンケート時期：2026年5月 アンケート人数：300名

（※1）デジタル庁「e-Govポータル」法令検索より：地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第一章 第三条-3 （※2）厚生労働省「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」